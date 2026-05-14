Riceviamo e pubblichiamo
Oggi l’apertura a Fiera di Roma di ZeroEmission – Mediterranean Trends & Expoforum 2026, uno spazio di confronto ad alto livello sulle grandi trasformazioni che stanno ridefinendo il panorama energetico e industriale, dall’evoluzione dei modelli di business alle politiche pubbliche.
La giornata inaugurale del 14 maggio, tra tavoli di confronto e interventi del Comitato Scientifico, ha accompagnato visitatori e operatori attraverso temi chiave come mobilità sostenibile e autonoma, energia nucleare di nuova generazione, gestione dei data center e applicazioni dell’intelligenza artificiale ai sistemi energetici e industriali. Ampio spazio è stato dedicato a energie rinnovabili e sistemi di accumulo; mobilità sostenibile ed elettrificazione; comunità energetiche e smart city; digitalizzazione e intelligenza artificiale applicata ai processi industriali; nuovi materiali e sostenibilità nelle costruzioni; formazione e competenze per l’industria del futuro. Accanto a questi, il focus ha riguardato anche nuovi ambiti di frontiera, come la gestione sostenibile dei data center, le tecnologie satellitari e la space economy applicate all’energia.
Ai saluti istituzionali e alla Tavola rotonda “Futuro Sostenibile: visioni, strumenti, azioni” ha partecipato la consigliera di Città metropolitana di Roma Capitale delegata a innovazione tecnologica, Transizione digitale, Sviluppo economico, Attività turistiche, Energia Alessia Pieretti , assieme a Renato Brunetti – Presidente e CEO, UNIDATA; Giovanni Nicolai – Consigliere dell’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Roma; Francesco Scotto – Direttore Studi e Ricerche, Fondazione Filippo Caracciolo; Stefano Brinchi – Responsabile Area Comunicazione, Relazioni Istituzionali e Informazione, Roma Servizi per la Mobilità; Stefano Bennati – Esperto in sostenibilità energetica, Alens.
“Transizione ecologica e digitale sono assi strategiche del piano di sviluppo dell’ente metropolitano guidato dal Sindaco Gualtieri, che ci permettono di svolgere il nostro ruolo di ente sovraordinato accompagnando i 120 comuni dell’area, oltre Roma, verso le politiche europee in tema di sostenibilità e green economy. Per l’aerospazio, quest’anno Città metropolitana ha assunto la presidenza della CVA, la rete delle città legate alla produzione dei lanciatori europei come il francese Ariane e l’italiano Vega C, prodotto negli stabilimenti Avio di Colleferro. Un’opportunità unica per creare sinergie e sviluppo tra mondi della ricerca, delle politiche pubbliche e dell’impresa, che nel distretto metropolitano hanno sede, a servizio di tutta la comunità: la space economy è infatti fondamentale quando parliamo di riduzione emissioni, osservazione, controllo climatico e previsione delle emergenze, fino alla gestione dei trasporti, oltreché un’opportunità strategica per nuove professionalità”.
“Siamo attivi – prosegue Pieretti – siamo attivi nella formazione dei ragazzi dei CMFP e degli ITS proponendo, grazie alla collaborazione con Leonardo e Sapienza, corsi professionalizzanti per specializzarsi in figure ricercate nel mondo della difesa e della cybersecurity, dando ai giovani strumenti reali per avvicinarsi al mondo del lavoro”.
Durante la tavola rotonda, la Consigliera Pieretti ha potuto fare il punto su come gli enti locali possano contribuire a trasformare le politiche sulle rinnovabili in risultati concreti e tangibili.
“Una delle iniziative di questo mese in cui si svolge in Città metropolitana il local festival della sostenibilità, in concomitanza con il Festival Nazionale AsviS, è stata la presentazione delle CER, le comunità energetiche rinnovabili, dalla prima realizzata in Valle Ustica, che coinvolge cinque piccoli comuni, al nuovo progetto per il territorio di Torrita Tiberina, che va a toccare anche l’area della provincia di Rieti, creando sinergie importanti tra enti per la crescita sostenibile dei territori. Con i fondi PNRR abbiamo efficientato edifici in ambito di edilizia pubblica, dotando strutture sportive e centri culturali di impianti che consentono il superamento di almeno due classi energetiche; abbiamo inoltre realizzato nuove scuole superiori, come a Monterotondo, interamente costruite con un materiale innovativo e 100% ecocompatibile, l’X LAM.
E sempre grazie ai finanziamenti PNRR, tramite gli avvisi MASE, abbiamo realizzato il grande progetto di forestazione con 1 milione di alberi, concentrati soprattutto nelle aree periferiche della metropoli dove è più alto l’inquinamento e il fenomeno delle isole di calore, monitorando per 5 anni l’effettivo radicamento e la ricaduta positiva nel contrasto alle emissioni”, conclude Pieretti.