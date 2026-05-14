Riceviamo e pubblichiamo

Oggi l’apertura a Fiera di Roma di ZeroEmission – Mediterranean Trends & Expoforum 2026, uno spazio di confronto ad alto livello sulle grandi trasformazioni che stanno ridefinendo il panorama energetico e industriale, dall’evoluzione dei modelli di business alle politiche pubbliche.

La giornata inaugurale del 14 maggio, tra tavoli di confronto e interventi del Comitato Scientifico, ha accompagnato visitatori e operatori attraverso temi chiave come mobilità sostenibile e autonoma, energia nucleare di nuova generazione, gestione dei data center e applicazioni dell’intelligenza artificiale ai sistemi energetici e industriali. Ampio spazio è stato dedicato a energie rinnovabili e sistemi di accumulo; mobilità sostenibile ed elettrificazione; comunità energetiche e smart city; digitalizzazione e intelligenza artificiale applicata ai processi industriali; nuovi materiali e sostenibilità nelle costruzioni; formazione e competenze per l’industria del futuro. Accanto a questi, il focus ha riguardato anche nuovi ambiti di frontiera, come la gestione sostenibile dei data center, le tecnologie satellitari e la space economy applicate all’energia.

Ai saluti istituzionali e alla Tavola rotonda “Futuro Sostenibile: visioni, strumenti, azioni” ha partecipato la consigliera di Città metropolitana di Roma Capitale delegata a innovazione tecnologica, Transizione digitale, Sviluppo economico, Attività turistiche, Energia Alessia Pieretti , assieme a Renato Brunetti – Presidente e CEO, UNIDATA; Giovanni Nicolai – Consigliere dell’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Roma; Francesco Scotto – Direttore Studi e Ricerche, Fondazione Filippo Caracciolo; Stefano Brinchi – Responsabile Area Comunicazione, Relazioni Istituzionali e Informazione, Roma Servizi per la Mobilità; Stefano Bennati – Esperto in sostenibilità energetica, Alens.

“Transizione ecologica e digitale sono assi strategiche del piano di sviluppo dell’ente metropolitano guidato dal Sindaco Gualtieri, che ci permettono di svolgere il nostro ruolo di ente sovraordinato accompagnando i 120 comuni dell’area, oltre Roma, verso le politiche europee in tema di sostenibilità e green economy. Per l’aerospazio, quest’anno Città metropolitana ha assunto la presidenza della CVA, la rete delle città legate alla produzione dei lanciatori europei come il francese Ariane e l’italiano Vega C, prodotto negli stabilimenti Avio di Colleferro. Un’opportunità unica per creare sinergie e sviluppo tra mondi della ricerca, delle politiche pubbliche e dell’impresa, che nel distretto metropolitano hanno sede, a servizio di tutta la comunità: la space economy è infatti fondamentale quando parliamo di riduzione emissioni, osservazione, controllo climatico e previsione delle emergenze, fino alla gestione dei trasporti, oltreché un’opportunità strategica per nuove professionalità”.