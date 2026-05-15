evento Cerveteri

Comunicato stampa

Appuntamento per sabato 23 maggio alle ore 17:00 all’interno dell’Aula Consiliare del Granarone. Ad organizzare l’evento, che beneficia del prestigioso patrocinio dell’Ambasciata del Canada a Roma, la Maestra Jole Stragapede

Emozioni, dialogo, scambio culturale e musica. Un evento di respiro internazionale sabato 23 maggio alle ore 17:00 all’interno dell’Aula Consiliare a Cerveteri: ad organizzarlo, la Maestra Jole Stragapede, figura estremamente conosciuta in città, che propone la presentazione del libro “Io, voi, Jonathan”, di Fulvio Caccia, un appuntamento che intende onorare inoltre lo storico gemellaggio tra la comunità di Cerveteri e la Città di Livry-Gargan, datato agosto 1968. L’evento, promosso dalla Biblioteca comunale di Cerveteri, gode inoltre del prestigioso patrocinio dell’Ambasciata del Canada a Roma.

Scrittore, poeta e saggista italo-canadese, Caccia è estremamente noto per il suo ruolo nella letteratura transculturale e francofona, oltre ad essere stato vincitore del Governor of Canada’s Literary Award, uno dei premi letterari più prestigiosi del Canada. Ha all’attivo cinque romanzi, raccolte di poesia e saggi critici, tra cui “La Coïncidence (2005)”, “L’été catalan (2018)”, “Golden Eighties (1994)” e più recentemente, proprio l’opera che sarà presentata sabato al Granarone, ovvero “Io voi Jonathan Hunt”. Organizza e modera l’incontro, Jole Stragapede.

Ad impreziosire ulteriormente questo momento culturale e letterario, un trio di musicisti d’eccezione: il M° Augusto Travagliati al clarinetto, il trombettista statunitense di fama mondiale Michael Supnick e la voce di Giuseppe Rizzo, che interpreterà alcuni suggestivi brani della tradizione francese, offrendo al pubblico un’atmosfera intensa e coinvolgente.

“Un pomeriggio in cui condividere insieme, all’interno della nostra Aula Consiliare, cultura, amicizia e bellezza: la bellezza di un rapporto solido come quello esistente tra la nostra città e Livry-Gargan, la bellezza di conoscere una storia nuova come quella del libro di Fulvio Caccia e la bellezza di essere allietati dalle note di grandi musicisti come Augusto Travagliati, Michael Supnick e Giuseppe Rizzo – ha detto Francesca Cennerilli, Assessore alla Cultura del Comune di Cerveteri – ‘Io, voi, Jonathan Hunt è un gioco di specchi tra autore, lettore e personaggio ma anche un viaggio nella storia, all’interno del quale troveremo forti riferimenti al Golden Boy, al crollo delle borse del settembre 2008, all’irresistibile crescita dell’India, e a quella non meno emblematica del multiculturalismo e della diversità culturale nelle democrazie liberali, alla morte, al crollo del Muro di Berlino, all’11 settembre. Un pomeriggio assolutamente da non perdere”.

Plaude l’iniziativa anche Elena Gubetti, Sindaco di Cerveteri: “Ci tengo a ringraziare di vero cuore Jole Stragapede, nostra concittadina, che sta curando con grande amore e passione questo appuntamento letterario, musicale e culturale, che sono certa lascerà nel pubblico una grande emozione. Eventi di tale spessore non possono che rappresentare un momento di aggregazione importante all’interno della nostra città, per questo, invito la cittadinanza tutta a partecipare”.