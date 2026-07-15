“Quartiere pulito 2026” al Sasso e a Borgo di Ceri

Comunicato stampa

Sabato 18 luglio sarà interessata la frazione del Sasso, lunedì 20 luglio Ceri: ecco le aree dove sarà interdetta la sosta

Il progetto “Quartiere pulito 2026”, gli interventi di pulizia intensiva dei quartieri di Cerveteri con spazzamento di strade e marciapiedi si sposta al Sasso e al Borgo di Ceri. Le attività dell’azienda Rieco, coordinata dall’Assessorato all’Ambiente del Comune di Cerveteri, interesseranno sabato 18 luglio il Sasso e lunedì 20 luglio il Borgo di Ceri.

“Così come già accaduto a Campo di Mare e Cerenova – spiega l’Assessore all’Ambiente Alessandro Gnazi – portiamo il progetto di ‘Quartiere Pulito’ anche nei nostri due borghi, quello del Sasso e di Ceri. L’unica raccomandazione che mi sento di rivolgere alla cittadinanza, è quella di rispettare i cartelli di divieto di sosta: solo se i mezzi troveranno libero da automobili e moto il loro percorso, otterremo veramente un buon risultato”.

Al Sasso, le strade interessate sono: Piazza Santa Croce, via del Fico, via Monte delle Fate, via della Fonte Patrizi, via Monte Santo, via Scoglio di Sant’Antonio, via Patrizi Montoro, via del Bosco Comunale e via Sasso Manziana. A Ceri invece, via di Ceri, il parcheggio sottostante il Borgo, via San Felice, Piazza Immacolata e via delle Stelle.