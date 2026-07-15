Comunicato stampa

Questa mattina il Sindaco di Cerveteri Elena Gubetti in visita alla struttura insieme al Comandante dell’Ufficio Locale Marittimo di Ladispoli, Primo Maresciallo Cristian Vitale

Inizio da record per Liberamente, la spiaggia pubblica, comunale, inclusiva e perfettamente attrezzata per accogliere persone con disabilità fisiche e motorie sull’arenile di Campo di Mare: quasi 600 gli utenti che in queste due prime settimane di attività nella stagione balneare 2026 hanno scelto di trascorrere una giornata di mare all’interno della struttura realizzata dal Comune di Cerveteri.

Questa mattina, Il Sindaco di Cerveteri Elena Gubetti, è tornata a Liberamente, dove insieme al personale della Cooperativa Solidarietà, ha accolto il comandante dell’Ufficio Locale Marittimo di Ladispoli, il primo maresciallo Cristian Vitale: un incontro istituzionale durante il quale il Comandante Vitale ha avuto occasione di augurare una buona estate al personale della Cooperativa e al tempo stesso di visionare la struttura realizzata dall’Amministrazione comunale insieme alla Multiservizi Caerite.

“Accolgo sempre con estremo piacere la presenza del Primo Maresciallo Vitale in tutte le attività che svolgiamo in spiaggia e in generale sul nostro mare – ha dichiarato il Sindaco di Cerveteri Elena Gubetti – la sua attività a tutela del nostro territorio è fondamentale per Cerveteri, per la tutela di bagnanti, villeggianti e visitatori”.

“In questa circostanza – aggiunge il Sindaco Gubetti – ho avuto anche modo di poter conoscere il programma di appuntamenti estivi che sta organizzando la Cooperativa Solidarietà all’interno della spiaggia Liberamente: attività ricreative e di aggregazione, momenti culturali, di ballo, di benessere fisico che già sono stati proposti lo scorso anno con grande successo e che quest’anno sono pronti a bissare il gradimento e il consenso dell’utenza. Inoltre, la Cooperativa mi ha comunicato un dato davvero bellissimo e che da Sindaco mi inorgoglisce: in appena due settimane di attività, sono stati quasi 600 gli accessi alla Spiaggia Liberamente: una media di 60 persone al giorno, provenienti anche dai Comuni limitrofi hanno scelto Campo di Mare e Liberamente. Una testimonianza importante e concreta di quanto questa realtà, che abbiamo fortemente voluto e sulla quale ogni anno impegniamo risorse sempre maggiori, rappresenti un punto di riferimento importante per tutti coloro che vogliono vivere il mare e l’estate in maniera libera, accessibile e accogliente”.

“Ricordo – conclude il Sindaco Gubetti – che la spiaggia Liberamente è aperta tutti i giorni, sette giorni su sette, dalle ore 09:00 alle ore 19:00. Per informazioni e prenotazioni, contattare il numero 3513580419”.