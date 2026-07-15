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Da Cerveteri al Museo Praz di Roma: il Quartetto di Clarinetti Ulderico Paone in concerto

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clarinett

Comunicato stampa

Il quartetto composto da Augusto Travagliati, Amedeo Ricci, Giulia Leonardo e Marco Luchetti in concerto nella Casa Museo di via Zanardelli_
Il Quartetto di Clarinetti Ulderico Paone, il raffinato ensemble di clarinetti nato in onore della figura di Ulderico Paone, una delle personalità di maggior spicco nel panorama musicale italiano del ‘900, in concerto al Museo Mario Praz di Roma, la casa-museo contenente oltre 1200 oggetti collezionati da Mario Praz nell’arco della sua vita. Una serata di rilievo e spessore, che avrà luogo domenica 19 luglio alle ore 19:00.
Il quartetto, composto dai Maestri Augusto Travagliati, Amedeo Ricci, Giulia Leonardo e Marco Luchetti, si esibirà in un repertorio estremamente variegato ed affascinante, che spazierà dalle arie celebri della ‘Carmen’ di Bizet al ‘Barbiere di Siviglia’ di Rossini, passando per le immortali colonne sonore plurivincitrici agli Oscar del Cinema dell’indimenticato Maestro Ennio Morricone. L’evento è a cura di Anna Selvi e prevede il pagamento di un biglietto di ingresso, che includerà, oltre al concerto, la visita della Casa Museo. I biglietti sono acquistabili on line sulla piattaforma Musei Italiani o in sede tramite il totem abilitato POS.
“Siamo estremamente onorati di poter portare la nostra musica in un contesto di così grande rilievo culturale come la Casa Museo Praz di Roma – hanno dichiarato – una location unica al mondo, all’interno della quale speriamo di poter donare un momento culturale piacevole a tutto il pubblico che interverrà facendo ciò che amiamo di più: musica. Ringraziamo con l’occasione la curatrice dell’evento Anna Selvi per aver scelto la nostra realtà musicale per questo appuntamento così importante”.
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