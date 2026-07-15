Comunicato stampa

“Abbiamo appreso questa mattina dello sgombero del centro sportivo comunale di via di Tor di Quinto 57. Riconosciamo il lavoro che Roma Capitale sta portando avanti in questi anni per il recupero degli impianti sportivi di tutta la città e riteniamo il rispetto delle regole un principio imprescindibile.

Seppur supportati da sentenze giuridiche, gli sgomberi di realtà aggregative dove negli anni hanno trovato spazio migliaia di famiglie del territorio, ignare delle diatribe legali, rappresentano comunque una pagina di difficile gestione per l’amministrazione municipale.

Quella dell’area di via di Tor di Quinto 57 è una questione su cui il Municipio in passato ha speso tempo ed energie importanti. Nel 2015 infatti l’amministrazione municipale contribuì fattivamente alla consegna dell’area, avvenuta a dieci anni di distanza dal bando del 2006 che l’aveva assegnata. Successivamente il dialogo tra l’amministrazione e il concessionario è andato avanti esclusivamente tramite avvocati e nelle aule di tribunale, e per questo sin dal nostro nuovo insediamento nel 2021 ci siamo sempre resi disponibili affinché si potesse giungere a una soluzione condivisa, in particolare a tutela delle famiglie e delle comunità sportive che frequentano il centro. Le recenti sentenze del Consiglio di Stato non hanno tuttavia lasciato spazio a ulteriori margini di confronto.

L’impianto sportivo di Tor di Quinto è uno spazio di riferimento per il territorio e un’esperienza da valorizzare, garantendone la continuità delle attività sportive e la piena sopravvivenza. Per questo chiediamo all’Assessorato e al Dipartimento Sport un maggior coinvolgimento dell’amministrazione municipale, con pieno spirito di confronto e leale collaborazione sempre dimostrata dal Municipio XV.”

Così in una nota il Presidente del Municipio XV, Daniele Torquati.