Comunicato stampa

Questa mattina il Sindaco in visita presso la sede di via Casetta Mattei, insieme al Direttore della Direzione Regionale Emergenza, Protezione Civile e NUE 112 della Regione Lazio Massimo La Pietra

“Oramai da tantissimi anni il Campo Scuola organizzato dalla Protezione Civile comunale di Cerveteri rappresenta un appuntamento tradizionale dell’Estate di Cerveteri: annualmente, bambini e bambine della nostra città, per una settimana abbandonano Pc, smartphone e tablet e si immergono nel fantastico mondo della Protezione Civile, unendo formazione, prevenzione e tanti momenti ricreativi insieme ad altrettanti coetanei. Questa mattina, sono stata in visita presso la sede di via Casetta Mattei a I Terzi, per fare loro un in bocca al lupo per questa fantastica esperienza e per porgere un saluto a Massimo La Pietra, Direttore della Direzione Regionale Emergenza, Protezione Civile e NUE 112 della Regione Lazio, anche quest’anno venuto in visita al nostro Campo Scuola”. A dichiararlo è Elena Gubetti, Sindaco di Cerveteri che prosegue:

“Grazie allo straordinario lavoro del Responsabile della Protezione Civile Comunale della nostra città Renato Bisegni e all’impegno di tantissimi volontari e volontarie, davvero encomiabili, ogni anno questa iniziativa riscuote sempre grande gradimento tra le famiglie della nostra città. In una società come quella odierna, in cui troppo spesso i nostri giovani e bambini soprattutto perdono il contatto con la realtà a causa, come Amministrazione comunale poter proporre un’iniziativa simile, che li porta a vivere un’esperienza straordinaria nella natura, che punta non soltanto a formare sulle nozioni più importanti di Protezione Civile ma anche a far allacciare loro nuovi rapporti umani, è per noi un motivo di grande orgoglio”.

“Il Campo Scuola – aggiunge il Sindaco – proseguirà per l’intera settimana: ieri, i ragazzi sono stati ospiti della Compagnia dei Carabinieri di Civitavecchia e in questi giorni sono già in programma corsi di primo soccorso, pratiche di antincendio boschivo e più in generale su tutto il mondo della Protezione Civile e sul soccorso alla popolazione”.

Presenti all’incontro di oggi, oltre al Direttore Massimo La Pietra, anche il Dottor Stefano Vallari per il Dipartimento Nazionale di Protezione Civile e il Dottor Stefano Sbardella e la Dottoressa Antonella Sebastiani per la Direzione Regionale di Protezione Civile. Il progetto del Campo Scuola, anche quest’anno, è realizzato con il finanziamento del Dipartimento Nazionale di Protezione Civile.