Comunicato stampa

Venerdì 17 luglio, alle ore 21.00, la Cittadella della Musica ospiterà lo spettacolo “Cantautori”, organizzato dall’Associazione Culturale Il Mosaico – Un popolo di artisti.

L’evento rappresenta un emozionante omaggio ai grandi cantautori italiani attraverso alcune delle loro canzoni più amate, in un percorso musicale che ripercorre pagine indimenticabili della musica d’autore del nostro Paese.

Protagoniste della serata saranno le voci di Rosy Messina e di Riccardo Rinaudo, accompagnate dalla chitarra del maestro Giandomenico Anellino, che guideranno il pubblico in un viaggio ricco di emozioni, di ricordi e di suggestioni, celebrando artisti che hanno segnato la storia della musica italiana.

«La nostra estate culturale continua a proporre appuntamenti di qualità, in grado di coinvolgere pubblici diversi e di valorizzare il patrimonio musicale italiano – dichiara l’Assessora alla Cultura, Stefania Tinti –. “Cantautori” è uno spettacolo che unisce arte, memoria ed emozioni, offrendo ai cittadini e ai visitatori l’opportunità di riscoprire il valore della canzone d’autore attraverso interpreti di grande sensibilità artistica. Ringrazio l’Associazione Culturale Il Mosaico – Un popolo di artisti per l’impegno e per la passione con cui promuove iniziative culturali sul nostro territorio e invito tutta la cittadinanza a partecipare a questa serata.»

L’Assessora Tinti desidera inoltre rivolgere un sentito ringraziamento agli Uffici comunali che hanno collaborato all’organizzazione dell’iniziativa.