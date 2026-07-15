Comunicato stampa

CIVITAVECCHIA – «La partecipazione registrata anche in occasione di questo appuntamento conferma l’apprezzamento del pubblico per la proposta culturale della rassegna. Ringrazio l’Ufficio Cultura per il lavoro svolto nell’organizzazione e nella gestione degli eventi, insieme alla direzione artistica e a tutti coloro che stanno contribuendo alla buona riuscita del programma», dichiara la vicesindaca e assessora alla Cultura Stefania Tinti, commentando il nuovo tutto esaurito registrato nel giardino della Cittadella della Musica per il concerto-spettacolo di Claudio “Greg” Gregori e dei The Five Freshmen.

L’appuntamento, inserito nel cartellone della quinta edizione di “E…state in Giardino”, la rassegna promossa dal Comune di Civitavecchia e dall’Assessorato alla Cultura, ha accompagnato il pubblico nelle atmosfere dello swing americano degli anni Cinquanta e Sessanta, attraverso un repertorio dedicato ai grandi crooner della storia della musica, da Frank Sinatra a Dean Martin, Nat King Cole e Andy Williams.

Sul palco, insieme a Greg, si sono esibiti Massimo Pirone al trombone e agli arrangiamenti, Stefano Rossi al sax, Flavio Bonanno al pianoforte, Stefano Cesare al contrabbasso e Carlo Battisti alla batteria.

Ai grandi standard americani, tra cui “Fly Me to the Moon”, “Mack the Knife” e “Route 66”, si sono alternati gli interventi comici e i riadattamenti in lingua italiana firmati dallo stesso Greg, accolti dagli applausi del numeroso pubblico presente.

La rassegna è curata dalla direzione artistica di Felice Tazzini e dalla direzione tecnica di Massimo Peroni con Wandy Star Service. Il nuovo risultato conferma il crescente interesse per il programma estivo ospitato negli spazi della Cittadella della Musica.