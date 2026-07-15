Dal profilo Facebook del Comune di Manziana

Credo che le fiabe, quelle vecchie e quelle nuove, possano contribuire a educare la mente. La fiaba è il luogo di tutte le ipotesi.” Gianni Rodari

Manziana ha reso omaggio a uno dei più grandi autori della letteratura italiana con un monumento realizzato dal nostro concittadino Nando Massa, dedicato a Gianni Rodari.

Due giornate intense e partecipate hanno accompagnato questo momento: la conferenza stampa di presentazione dell’opera e, infine, la cerimonia di rivelazione in Piazza Tommaso Tittoni, alla presenza di Paola Rodari, figlia dello scrittore.