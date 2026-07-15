HomeEventi

Manziana ha reso omaggio a Gianni Rodari

0
149
Paola Rodari
Paola Rodari

Dal profilo Facebook del Comune di Manziana

Credo che le fiabe, quelle vecchie e quelle nuove, possano contribuire a educare la mente. La fiaba è il luogo di tutte le ipotesi.” Gianni Rodari
Manziana ha reso omaggio a uno dei più grandi autori della letteratura italiana con un monumento realizzato dal nostro concittadino Nando Massa, dedicato a Gianni Rodari.
Due giornate intense e partecipate hanno accompagnato questo momento: la conferenza stampa di presentazione dell’opera e, infine, la cerimonia di rivelazione in Piazza Tommaso Tittoni, alla presenza di Paola Rodari, figlia dello scrittore.
Un’iniziativa che ha riunito istituzioni, cittadini, appassionati di letteratura, amici della biblioteca e chi continua a credere nel valore della fantasia, della cultura e dell’educazione come strumenti per costruire una comunità.
Grazie a tutti coloro che hanno preso parte a questo momento, contribuendo a trasformare un’opera d’arte in un patrimonio condiviso per Manziana.
Il video al link sottostante
https://www.facebook.com/reel/1700141404540290
Articolo precedente
𝗣𝗥𝗢𝗦𝗘𝗚𝗨𝗘 𝗟𝗔 𝗖𝗨𝗥𝗔 𝗗𝗘𝗟 𝗩𝗘𝗥𝗗𝗘 𝗣𝗨𝗕𝗕𝗟𝗜𝗖𝗢 𝗔 𝗕𝗥𝗔𝗖𝗖𝗜𝗔𝗡𝗢
Articolo successivo
“Quartiere pulito 2026” al Sasso e a Borgo di Ceri

Ultimi articoli

Eventi

Da Cerveteri al Museo Praz di Roma: il Quartetto di Clarinetti Ulderico Paone in concerto

Società

Quasi 600 accessi in appena due settimane di attività per Liberamente a Campo di Mare: la spiaggia inclusiva del Comune di Cerveteri punto di...

Politica

SGOMBERO TOR DI QUINTO, TORQUATI (MUN.XV): “GARANTIRE CONTINUITÀ E MAGGIOR COINVOLGIMENTO DEL MUNICIPIO”

Società

Formazione, prevenzione e amicizia: anche quest’anno il Campo Scuola della Protezione Civile comunale di Cerveteri è un successo

Società

“E…state in Giardino”, tutto esaurito alla Cittadella della Musica per Greg & The Five Freshmen

Carica altri