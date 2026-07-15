Dal profilo Facebook del Comune di Manziana
Credo che le fiabe, quelle vecchie e quelle nuove, possano contribuire a educare la mente. La fiaba è il luogo di tutte le ipotesi.” Gianni Rodari
Manziana ha reso omaggio a uno dei più grandi autori della letteratura italiana con un monumento realizzato dal nostro concittadino Nando Massa, dedicato a Gianni Rodari.
Due giornate intense e partecipate hanno accompagnato questo momento: la conferenza stampa di presentazione dell’opera e, infine, la cerimonia di rivelazione in Piazza Tommaso Tittoni, alla presenza di Paola Rodari, figlia dello scrittore.
Un’iniziativa che ha riunito istituzioni, cittadini, appassionati di letteratura, amici della biblioteca e chi continua a credere nel valore della fantasia, della cultura e dell’educazione come strumenti per costruire una comunità.
Grazie a tutti coloro che hanno preso parte a questo momento, contribuendo a trasformare un’opera d’arte in un patrimonio condiviso per Manziana.
Il video al link sottostante
https://www.facebook.com/reel/1700141404540290