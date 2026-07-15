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VECCHIO CAMPO SPORTIVO: FINALMENTE UN’AREA DI SOSTA A RIDOSSO DEL CENTRO ABITATO DI CANALE

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Canale Monterano, un borgo misterioso e affascinante

Dal profilo Facebook del Comune di Canale Monterano

Due anni fa il primo intervento comunale ha sistemato un’area per troppo tempo abbandonata e creato un grande parcheggio facilmente fruibile a ridosso del centro storico di Canale, pronto a servire le sagre e le feste del paese. Mettemmo illuminazione, cartelli e stabilizzato a terra.
Quest’anno abbiamo ripristinato le cunette, ripavimentato e attivato il senso unico a Via delle Camelie (che era diventata quasi impercorribile) e, infine, asfaltato laddove serviva, senza impermeabilizzare un metro quadrato di terreno più del necessario.
Per l’area di parcheggio del vecchio campo sportivo delle Crete la strada è tracciata e nei prossimi anni bisognerà andare avanti: piccoli interventi mirati a spendere poco e ad agire solo laddove serve, rendendola più gradevole e ombreggiata, sempre evitando di consumare suolo e impermeabilizzando un’area tra le più strategiche, ma delicate, del nostro territorio.
Ps: un grazie ad @Aldo Feroce per le riprese dall’alto.
Il video visibile al link riportato di seguito:
https://www.facebook.com/reel/1562297548622980
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