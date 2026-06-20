Comunicato stampa

“La sicurezza dei parchi del nostro territorio, insieme alla vivibilità dei quartieri in termini di quiete e decoro degli spazi pubblici, sono da sempre tra le priorità di questa Amministrazione. Per questo con grande rammarico siamo costretti, ancora una volta, a rispondere su quanto riportato dal CdQ Piazza Carli – Vigna Stelluti in merito al parco giochi di Piazza Filippo Carli.

L’area in questione, su richiesta del Municipio, da quando a inizio maggio abbiamo scritto richiedendo interventi mirati, è monitorata dalle forze dell’ordine, che ringrazio, impegnate su controlli e attività di contrasto ad eventuali illeciti. In particolare, il XV Gruppo Cassia della Polizia Locale ha dedicato a Piazza Carli specifici servizi serali e notturni durante i quali, pur non riscontrando schiamazzi, né riproduzione di musica ad alto volume, è intervenuto in modo puntuale sulle soste irregolari.

Il Municipio ha inoltre sollecitato e ottenuto svariati interventi di Ama che anche di recente ha effettuato una pulizia approfondita della piazza e un’azione di ripristino del decoro, provvedendo anche al lavaggio dei cassonetti a servizio della zona.

È bene ricordare inoltre che proprio per Piazza Filippo Carli sono stati stanziati dei fondi per il potenziamento e l’ampliamento dell’illuminazione pubblica, un impianto realizzato nel 2009 nell’ambito del progetto Roma Sicura, ma mai preso in carico dall’Amministrazione. Le risorse serviranno per rendere pienamente fruibile il parco ai bambini, alle famiglie e più in generale a tutta la cittadinanza.

Interventi importanti che puntano a rendere la piazza decorosa, sicura e vivibile. Un luogo di riferimento per tutta la Comunità e per le diverse generazioni che la vivono. Continueremo a prenderci cura di uno spazio fondamentale per il quartiere lavorando perché venga utilizzato in modo civile e rispettoso”.

Così in una nota il Presidente del Municipio XV, Daniele Torquati.