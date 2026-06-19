Comunicato stampa

Care amiche e cari amici,

il 27 settembre 2025, sul Battello Sabazia e in occasione delle Giornate Europee del Patrimonio, abbiamo celebrato insieme a molti di voi la nascita di Civitas Lacus, la Comunità di Eredità del Lago di Bracciano, alla quale hanno aderito i Comuni di Anguillara Sabazia, Bracciano e Trevignano Romano oltre ad associazioni, cittadini e realtà impegnate nella valorizzazione del nostro territorio.

In questi mesi, Civitas Lacus è stata attivamente presente in varie riunioni nazionali della Rete FARO Italia, ma è arrivato il momento di compiere un nuovo passo: radicare ulteriormente e consolidare nel territorio questa esperienza, trasformando una bella intuizione collettiva in una comunità sempre più partecipata, capace di custodire, valorizzare e trasmettere alle future generazioni il patrimonio culturale del Lago di Bracciano, costituito non soltanto da monumenti, opere d’arte o testimonianze storiche, ma anche di saperi, di tradizioni, di ambiente, di memoria dei luoghi, di capacità creative e imprenditoriali.

Per questo motivo vi invitiamo a partecipare all’incontro di sabato 27 giugno 2026, un momento dedicato sia ad accogliere nuove associazioni e nuovi partecipanti, sia a lavorare insieme sui temi concreti che caratterizzeranno la seconda fase di Civitas Lacus, confrontandoci, in particolare, sulla definizione della mappa dei beni culturali materiali e immateriali che la nostra comunità riconosce e sulle modalità di coordinamento tra associazioni, istituzioni e cittadini, affinché possa nascere una rete sempre più forte e collaborativa.

L’appuntamento è per SABATO 27 GIUGNO con inizio dei lavori alle ore 17:00 presso la sede dell’Associazione E.C.H.A. al Parco Archeologico Naturalistico dell’Acqua Claudia, Via della Sorgente Claudia 5 – Anguillara S. (200 mt dalla Stazione di Anguillara)

Al termine della riunione, per chi vorrà, ci sarà l’occasione per una breve visita alla Villa Romana dell’Acqua Claudia, seguita da un brindisi finale.

Vi chiediamo gentilmente di confermare la vostra partecipazione rispondendo alla seguente e-mail.

info@forumclodii.org

Vi aspettiamo!!!!

In allegato locandina dell’evento.

Civitas Lacus

Comunità di Eredità del Lago di Bracciano