Riceviamo e pubblichiamo

Da venerdì 7 agosto il Lungolago Argenti vi aspetta con i “Venerdì del Lago”!

L’Amministrazione Comunale, insieme all’Associazione We For You, promuove un nuovo appuntamento estivo per vivere e valorizzare il Lungolago Argenti, luogo di incontro, aggregazione e socialità per cittadini e visitatori.

Ogni venerdì di agosto e settembre, a partire da venerdì 7 agosto dalle ore 18,00 alle 24,00, il lungolago si animerà con: Mercatino, Musica dal vivo, Artisti di strada

Un’iniziativa pensata per rendere ancora più vivo uno degli spazi più suggestivi di Bracciano, offrendo occasioni di svago, condivisione e valorizzazione del territorio.