Agosto canalese: sabato 22 con Max Giusti e domenica 23 con il 56mo Palio delle Contrade

Inizia con agosto la fase calda delle feste estive canalesi. Per tutto il mese, infatti, a Canale Monterano sarà possibile divertirsi con spettacoli dal vivo, degustare piatti tipici nelle famose sagre locali, assistere al Corteo storico in costume medievale che, come ogni anno, fa da cornice alla caratteristica e sentitissima Corsa del Bigonzo del 23 Agosto.

“Ad agosto – spiega Andrea Magagnini, Assessore al Turismo e LLPP – si inizia con la Sagra della Ciccia (31, 1-2), per poi proseguire con quella delle Pappardelle (7, 8 e 9) e finire con il Fiore di Zucca (12, 13 e 14). Sabato 15 agosto sarà poi la volta di una ricchissima Notte Bianca sul Corso della Repubblica, che farà da preludio alla settimana delle Feste Patronali in onore di San Bartolomeo e Santa Calepodia, che vedranno una presenza praticamente quotidiana di spettacoli, animazione per bambini e iniziative di tutti i generi fino a lunedì 24. Le date clou saranno ovviamente quelle di sabato 22 con lo spettacolo gratuito di Max Giusti in Piazza del Campo e domenica 23 con il 56° Palio delle Contrade “Corsa del Bigonzo” su Corso della Repubblica, due eventi assolutamente da non perdere.”

“Anche quest’anno – aggiunge il Vice Sindaco, Fabrizio Lavini – Canale Monterano con le sue associazioni, le Contrade, la Pro-Loco e il Comitato Festeggiamenti farà il possibile per attirare turisti e visitatori, che invitiamo a cogliere non solo gli eventi agostani, ma la bellezza complessiva del paese, le sue ricchezze naturali e storico-artistiche. Ricordatevi che a Monterano c’è la meraviglia barocca di Gian Lorenzo Bernini, a Montevirginio un eremo unico, a Stigliano terme di origine romana e c’è la natura incontaminata della Riserva Naturale Monterano. Le nostre feste creano da sempre un indotto positivo per tutte le nostre attività commerciali, ristoranti, l’ospitalità e la ricettività dei nostri B&B e case vacanze. Iniziative che il nostro Comune prova a facilitare in tutti i modi e per le quali ringraziamo i tantissimi volontari che ogni anno si mettono a disposizione della Comunità.

Per informazioni dettagliate basterà dare uno sguardo al sito Internet comunale (http://www.comune.canalemonterano.rm.it/) e alle pagine FB e Instagram del Comune, Pro-Loco e Comitato Festeggiamenti.