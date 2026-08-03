Magia e Meditazione allo Smeraldo Beach

Luglio possiamo definirlo il mese con il caldo africano più caliente degli ultimi anni ma , per nostra fortuna, abbiamo tre elementi che consentono di soggiornare piacevolmente allo Smeraldo Camping Village di Trevignano Romano; l’ombra dei platani , pioppi e salici , il vento , la gradita termica che a metà giornata inizia a rinfrescare l’aria e dulcis in fundo l’acqua limpida e gradevole del lago di Bracciano. In questo contesto , abbiamo dato inizio alle serate sul lago , invitando Sem , un mago ed animatore ben noto alle TV nazionali , che ha condotto una serata magica, partecipata con simpatia dal numeroso pubblico presente , al punto di chiederne il bis in una prossima occasione.

La risposta mattutina arriva dall’insegnante di Meditazione Damiana , che ha coinvolto i suoi allievi romani e parte degli ospiti presenti in spiaggia in una lezione speciale e sentita. Relax e concentrazione che la location dello Smeraldo Beach facilita e aiuta naturalmente, hanno portato nuovi ed entusiasti turisti al lago. Il contraltare di questa idilliaca rappresentazione , avviene pesantemente il 2 luglio , con una tromba d’aria che all’alba produce un dissesto totale della spiaggia , vista la forza dell’evento climatico. L’unico aspetto positivo di tale rovinosa giornata , è stato l’incremento del livello dell’acqua del lago , a seguito delle forti piogge torrenziali

Acqua trasparente , pescosa e potabile , che sta gradualmente facendo risalire il livello del lago , portandolo ai suoi valori di allineamento. Il lungolago presenta una fitta vegetazione , all’interno della quale , percorrendo in canoa il tratto che ci conduce al molo di Trevignano , vediamo circoli velici , camping , stabilimenti balneari e molte case private , dotate di una passerella sull’acqua.

In questo percorso lacustre , si evidenzia un’ansa particolare ben nota ai bagnanti assidui del lago , definita la piccola Costa Smeralda per la limpidezza dell’acqua, il fine fondo sabbioso di diversa natura rispetto alle fluorescenze naturali.

Ci colpisce nei giorni feriali una scarsa presenza di bagnanti e sopratutto di turisti stranieri che certamente non giova alle attività sopra menzionate ed ai ristoranti lungolago. Di contro nei fine settimana , assistiamo all’arrivo di molte persone , provenienti per lo più da Roma , che spesso intasano le piccole strade comunali. Suggeriamo sommessamente agli Amministratori dei Comuni che si affacciano sul lago di Bracciano , di fare sistema , promuovendo nelle più importanti Fiere del Turismo , Nazionale ed Internazionale le peculiarità e sono tante di questo territorio a mezz’ora da Roma , con una linea ferroviaria regionale efficiente che conduce a S,Pietro e non solo ! Una particolare attenzione andrebbe rivolta anche alle linee urbane di bus , comunale e privata , migliorando le corse giornaliere per facilitare il transfert alla stazione ferroviaria di Anguillara degli ospiti giunti in camper nei Camping . Per ultimo vorrei lanciare un messaggio affinché la tanto sospirata pista ciclabile diventi una realtà , stante il numeroso e crescente pubblico di cicloamatori , spesso a rischio personale per il traffico automobilistico , che quotidianamente percorre l’anello del lago , in modo eccessivo ed incontrollato.

Alberto Guidi