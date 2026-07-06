Bracciano ha celebrato il 3 luglio, al Campo Sportivo Comunale “Massimiliano Vergari”, la rinascita ufficiale della ASD VIS Bracciano FC, in una serata che ha visto la partecipazione di famiglie, bambini, tecnici e istituzioni.

“Vedere tanti bambini, genitori e amici di Bracciano è già una vittoria per noi” ha detto il presidente Paolo Giovannini, ringraziando il Sindaco per la sua presenza e ricordando il valore della continuità e dell’impegno verso i giovani. Ha poi presentato il nuovo corso fondato su tre parole chiave: rispetto, impegno, spirito di squadra e annunciato l’ingresso di due nuovi soci, imprenditori di spicco del territorio, che metteranno a disposizione esperienza e competenze nella gestione societaria chiarendo che “L’entrata di queste due figure rappresenta non solo un incremento di capitali ma anche l’inizio di un progetto a lungo termine con persone valide, distinte, serie, e dai sani valori”.

Un passo che consolida la volontà della VIS Bracciano di costruire una struttura solida, un ambiente sano e protetto dove i ragazzi e le ragazze potranno crescere come sportivi e come cittadini, sostenuti da uno staff tecnico, educativo e psicologico di prim’ordine.

La società ha inoltre annunciato che tra luglio e agosto si terranno gli Open Day dedicati ai giovani calciatori che vorranno avvicinarsi ai colori rossoblù, “in un ambiente sano ed appassionato”.

Il Sindaco di Bracciano, Marco Crocicchi, ha portato un messaggio di forte vicinanza alla società e alla comunità sportiva. Ha ricordato che il Campo Vergari non è per lui un luogo qualunque: “Qui sono cresciuto come atleta, qui ho avuto l’onore di allenare tanti ragazzi e qui ho condiviso emozioni, sacrifici e valori che ancora oggi porto con me” .

Crocicchi ha sottolineato il valore sociale dello sport: “Un campo sportivo non è soltanto una struttura: è un luogo di aggregazione, un presidio educativo, sociale e umano”. Ha poi ricordato l’impegno dell’Amministrazione nel miglioramento degli impianti sportivi, con interventi di manutenzione e partecipazione a bandi per reperire nuove risorse.

Il Sindaco ha ripercorso la trasformazione dell’impianto sportivo, passato “da un campo di terra polverosa” a una struttura moderna con erba sintetica e, presto, illuminazione full LED. Un segnale concreto di una comunità che investe sul futuro dei propri giovani.

La società ha quindi presentato ufficialmente il proprio organigramma:

Direttivo

Andrea Musio – Vice Presidente e Direttore Generale

Gianluca Pagano – Vice Presidente e Direttore Area Commerciale

David Verchiani – Responsabile della 1ª Squadra

Carmine Attanasio – Responsabile della struttura

Giacomo Petrocelli – Socio e istruttore

Italo Lescarini – Socio e Responsabile Dirigenti attività di base

Giuseppe Grenga – Direttore Sportivo

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Area Tecnica

Claudio Senesi – Responsabile attività di base

Claudio Mele – Direttore Tecnico

Allenatori delle squadre agonistiche

Alessio Pettirossi – Allenatore 1ª Squadra

Claudio Mele – Allenatore Eccellenza Femminile

Salvatore Di Marsilio – Under 17, vice allenatore Antonio Vinciguerra

Gianluca Trombino – Under 16

Giovanni Iannone – Under 15

Maurizio Masci – Under 14

Istruttori attività di base

Esordienti 2° anno

Ercole Garofalo

Pietro Morrichelli

Catalin Tincu

Esordienti 1° anno

Massimo Caso

Vincenzo Capaldo

Pulcini 2° anno

Franco Meddi

Andrea Manunta

Pulcini 1° anno

Tommaso Zalabra

Francesco Raffio

Alberto Appolloni

Gianvito Guarino

Primi Calci 2° anno

Salvatore Di Marsilio

Alessio Paciotti

Primi Calci 1° anno

Giacomo Petrocelli

Domenico Canonico

Piccoli Amici

Marco Kiszka, anche allenatore dei portieri

Fabrizio Pisa

Alessandro Baschini

Fabrizio Ferrini.

È stata una festa per i bambini e per la comunità.

La serata è proseguita con attività ludiche dedicate ai bambini nati tra il 2014 e il 2021, pensate per sviluppare tecnica, coordinazione e divertimento.

La VIS Bracciano ha ribadito la volontà di essere un punto di riferimento per la comunità: “il calcio non è solo un gioco, ma uno strumento di unione e crescita dove si instaurano amicizie che a volte durano tutta la vita. È un progetto che guarda lontano. La VIS vuole essere una famiglia da vivere insieme” ha concluso il Presidente.

La nuova stagione è ufficialmente iniziata: un progetto che mette al centro i ragazzi, la loro crescita e il valore educativo dello sport, con l’obiettivo di diventare un riferimento stabile per Bracciano e per tutto il territorio.

Riccardo Agresti e Giacomo Mondini