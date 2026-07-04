Comunicato stampa

Appuntamento ai Giardini della Stazione di Bracciano dalle ore 18.30, insieme all’ANPI di Bracciano, al Cantiere di Pace, ad Assopace Palestina e ai rappresentanti della società civile palestinese.

Venerdì 17 luglio, a partire dalle ore 18.30, presso i Giardini della Stazione di Bracciano, si terrà la presentazione del percorso di gemellaggio tra Bracciano e Tubas, città palestinese della Cisgiordania.

L’iniziativa si svolgerà nell’ambito della Pastasciutta antifascista, organizzata dall’ANPI di Bracciano, sezione Quintiliani – Bombieri, e rappresenterà un momento importante per la comunità cittadina.

Il gemellaggio è il risultato di un lungo percorso promosso dal Cantiere di Pace di Bracciano che, con il sostegno di Assopace Palestina, ha lavorato per costruire una relazione concreta tra la città di Bracciano e una realtà palestinese che vive quotidianamente una condizione di forte pressione, sotto l’assedio dei coloni e dell’esercito israeliano.

Alla presentazione, e successivamente alla cena, prenderanno parte le istituzioni locali di Bracciano, la presidente di Assopace Palestina, Luisa Morgantini, il giornalista gazawi Alhassan Selmi e Rasheed Khundeiri di Jordan Valley Solidarity, in rappresentanza di Tubas.

Nel corso dell’incontro saranno inoltre allestite due mostre:

“Be my voice”, esposizione tratta dai diari da Gaza e dalla corrispondenza quotidiana tra l’illustratrice Marcella Brancaforte e il giornalista Alhassan Selmi;

“I grant you refuge”, mostra realizzata dai Fotografi per Gaza.

A partire dalle ore 21.00, la serata proseguirà con l’esibizione live di “Two of Us – Acoustic Duo”, aperta a tutte e tutti i partecipanti.

Sarà una giornata di riflessione, incontro e convivialità, nel segno dell’antifascismo e dell’antisionismo, per ribadire che Bracciano sa da che parte stare: a fianco dei popoli oppressi e martoriati dalla guerra, in difesa della Costituzione, della libertà di espressione e della libertà di pensiero.