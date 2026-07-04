Comunicato stampa
Il Partito Democratico di Civitavecchia esprime soddisfazione per l’approvazione degli indirizzi comunali sui Programmi Integrati di Intervento.
Parliamo di uno strumento previsto dalla normativa, che può incidere in modo significativo sulla riqualificazione urbanistica, edilizia e ambientale della città. Proprio per questo è importante che il Comune definisca una cornice chiara entro cui valutarne l’utilizzo.
Il punto politico è semplice: le trasformazioni urbane non possono essere affrontate caso per caso, né lasciate alla sola forza delle singole proposte. Devono essere governate con criteri pubblici, trasparenza, attenzione all’interesse generale e coerenza con una visione complessiva della città.
Civitavecchia ha bisogno di recuperare aree dismesse, riqualificare spazi già compromessi, migliorare servizi e infrastrutture, accompagnare investimenti utili. Ma tutto questo deve avvenire dentro un metodo chiaro, in cui ogni intervento venga valutato per ciò che restituisce davvero alla comunità.
Per questo consideriamo positivo il lavoro svolto dall’Amministrazione: non una scorciatoia, non un’apertura senza regole, ma la volontà di definire indirizzi, procedure e strumenti convenzionali capaci di orientare le future trasformazioni.
La rigenerazione urbana può essere una grande occasione solo se produce qualità, servizi, opere pubbliche, sostenibilità e benefici concreti per i cittadini. Non può diventare consumo di suolo mascherato, né semplice occasione di rendita.
Il Partito Democratico sosterrà ogni scelta che vada in questa direzione: sviluppo sì, ma con regole; investimenti sì, ma dentro una visione pubblica; trasformazioni sì, ma con trasparenza e responsabilità.
Civitavecchia non ha bisogno di interventi casuali.
Ha bisogno di una direzione.
E quella direzione deve mettere al centro l’interesse generale della città.
Partito Democratico – Circolo di Civitavecchia