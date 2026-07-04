Dal profilo Facebook del comune di Bracciano

Ieri ho partecipato alla festa della ASD Vis Bracciano presso il Campo Sportivo Massimiliano Vergari, in occasione della presentazione del nuovo staff direttivo e tecnico che guiderà la società nella prossima stagione sportiva.

Per me questo non è un luogo come gli altri. Qui sono cresciuto come atleta, qui ho avuto l’onore di allenare tanti ragazzi che ancora ricordo con affetto e qui ho condiviso con amici e colleghi, dirigenti e istruttori, emozioni, sacrifici e valori che ancora oggi porto con me.

Per questo, quando vedo il campo pieno di bambine, bambini, ragazze e ragazzi che rincorrono un pallone, sento che questo luogo continua a rappresentare uno dei cuori pulsanti della nostra comunità.

Grazie ai dirigenti, agli allenatori, ai volontari e alle famiglie che ogni giorno rendono possibile tutto questo. E grazie soprattutto ai piccoli e grandi atleti, perché sono loro la ragione per cui vale la pena continuare a investire nello sport.

Un campo sportivo non è soltanto una struttura: è un luogo di aggregazione, un presidio educativo, sociale e umano, dove si cresce insieme, imparando l’importanza del gioco di squadra e della collaborazione.

Lo sport a Bracciano in passato ha attraversato un momento difficile, ma oggi stiamo costruendo insieme una nuova fase, con l’impegno di chi crede che lo sport sia un investimento sul futuro della nostra comunità.

Come Amministrazione comunale siamo al lavoro per realizzare interventi di manutenzione presso il campo sportivo e abbiamo partecipato a bandi di finanziamento per reperire ulteriori risorse da destinare alla struttura e proseguendo gli interventi sugli altri impianti sportivi del territorio. Continueremo a sostenere lo sport, perché significa crescita, inclusione, educazione e opportunità per le nuove generazioni.

Forza Bracciano!

Marco Crocicchi, sindaco di Bracciano