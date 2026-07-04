Comunicato stampa

“Saranno avviati lunedì 6 luglio i lavori sul costone di Isola Farnese effettuati dalla proprietà privata. Gli interventi, come previsto dall’Ordinanza Sindacale, si rendono necessari per il rilascio della dichiarazione di cessato pericolo da parte dei tecnici della proprietà e per la conseguente riapertura definitiva del tratto di strada, al momento soggetta a riapertura “parziale, temporanea e condizionata”.

Per consentire lo svolgimento degli interventi in massima sicurezza, dal 6 al 15 luglio si prevede la chiusura del tratto di strada tra i civici 175 e 190 con i seguenti orari: dal lunedì al venerdì dalle ore 7.00 alle ore 12.30 e dalle ore 13.30 alle ore 19.00, il sabato dalle ore 7.00 alle ore 12.30. Nella giornata di domenica 12 luglio non sarà effettuata alcuna chiusura della viabilità.

Dopo la riapertura parziale della strada avvenuta a metà aprile, come Municipio, e in raccordo con il Gabinetto del Sindaco, l’Assessorato e il Dipartimento Lavori Pubblici, Risorse per Roma, Protezione Civile e Polizia Locale, abbiamo proseguito nelle interlocuzioni con la proprietà privata per la nomina di un tecnico abilitato che, come previsto da Ordinanza, potesse procedere all’accertamento delle cause del dissesto, alla verifica statica approfondita e all’individuazione e alla realizzazione degli interventi necessari al ripristino della sicurezza, dichiarandone il cessato pericolo.

Ringrazio Roma Capitale che con Risorse per Roma, in attesa di ricevere la dichiarazione di cessato pericolo da parte della proprietà privata, e per evitare una chiusura prolungata nel tempo, si è fatta carico, non solo dell’intervento, ma anche dei sistemi di monitoraggio del costone che hanno consentito in questi mesi la riapertura della strada, anche se temporanea e parziale.”

Così in una nota il Presidente del Municipio XV, Daniele Torquati