Un pezzo di storia di Anguillara Sabazia cerca un nuovo futuro

Ci sono edifici storici che valgono per i metri quadrati che rappresentano. E ce ne sono altri che valgono per i ricordi che custodiscono.

L’antico complesso delle Maestre Pie Venerini di Anguillara Sabazia appartiene certamente a questa seconda categoria.

Per decenni questo edificio ha rappresentato molto più di una semplice scuola. Tra queste mura sono cresciute generazioni di bambini e ragazzi del nostro territorio. Qui si sono formati studenti, si sono intrecciate amicizie, si sono costruiti percorsi di vita che ancora oggi fanno parte della memoria collettiva della nostra comunità.

L’opera educativa delle Maestre Pie Venerini affonda le proprie radici nella figura di Santa Rosa Venerini, una donna straordinaria che, tra la fine del Seicento e l’inizio del Settecento, comprese l’importanza dell’istruzione come strumento di crescita umana, culturale e sociale. La sua intuizione fu rivoluzionaria per l’epoca: offrire alle giovani generazioni opportunità di formazione e di emancipazione attraverso lo studio e l’educazione.

Anche ad Anguillara Sabazia le religiose hanno lasciato un segno profondo. Per molti cittadini il complesso delle Maestre Pie non rappresenta soltanto un edificio, ma un luogo della memoria. Un punto di riferimento che ha accompagnato la crescita del paese e delle famiglie che lo abitano.

La posizione stessa dell’immobile contribuisce a renderlo unico. Situato nella parte più alta del centro abitato, domina il territorio circostante con una vista straordinaria sul Lago di Bracciano. Da qui lo sguardo si apre sul paesaggio che da sempre caratterizza questo angolo di Lazio, creando un legame naturale tra storia, architettura e ambiente.

Oggi, dopo aver svolto per molti anni la propria funzione educativa, il complesso si trova davanti a una nuova fase della sua esistenza. La proprietà ha infatti deciso di avviare un percorso che possa consentire all’immobile di trovare una nuova destinazione e una nuova valorizzazione.

La sfida sarà quella di immaginare un futuro capace di rispettarne l’identità e la memoria storica, preservando il valore culturale e simbolico che questo luogo continua a rappresentare per Anguillara Sabazia.

Le grandi strutture storiche vivono quando riescono a trasformarsi senza perdere la propria anima. È accaduto a conventi diventati strutture ricettive, a collegi trasformati in centri culturali, a dimore storiche recuperate come luoghi di accoglienza, formazione o aggregazione.

Anche per l’antica scuola delle Maestre Pie Venerini potrebbe aprirsi una nuova stagione. Una stagione diversa da quella che l’ha vista protagonista nel passato, ma capace di conservare e tramandare il patrimonio di storia, educazione e valori che per tanti anni ha rappresentato.

Perché alcuni edifici non sono semplicemente immobili.

Sono parte della storia di una comunità.

PER MAGGIORI INFORMAZIONI CONTATTATECI AL NUMERO 0699901489