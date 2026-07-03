“Sognando in grande” a Ladispoli

Comunicato stampa

Domenica 5 Luglio una serata di emozioni ad ingresso libero

Arianna Petruzzi & A.S.D. Crazy Dance Revolution, con il patrocinio del Comune di Ladispoli, presentano lo spettacolo “SOGNANDO IN GRANDE”, un viaggio emozionante tra tessuti e cerchi aerei, domenica 5 luglio alle ore 20:30 presso il palazzetto dello sport “Palasorbo” di Ladispoli.

Arianna Petruzzi, direttore artistico e istruttore tecnico, nonché atleta oro al Pole & Aerial World Cup 2022, porta in scena l’acrobatica aerea coinvolgendo allieve di ogni età dai 4 anni in su.

A conclusione del suo primo anno di conduzione tecnica, per la prima volta sul territorio di Ladispoli, è un bellissimo traguardo che unisce diverse generazioni sul palco, dimostrando come questa disciplina sportiva sia inclusiva e formativa.

Attraverso suggestive coreografie su tessuti e cerchio aereo, lo spettacolo esplorerà il delicato tema della crescita e il contrasto tra la genuinità dei sogni d’infanzia con le contaminazioni del tempo che scorre, risaltando l’importanza di preservare il proprio bambino interiore per non smettere mai di sognare.

Sarà una serata ricca di sport, musica ed emozioni.

“Lo sport è anche un grande spettacolo a cui vale la pena assistere e questo è grazie alle passioni che emergono nella nostra città.”

E’ quanto ha affermato il consigliere comunale e delegato ai rapporti con federazioni e enti sportivi Stefano Fierli che aggiunge: “siamo orgogliosi che al PalaSorbo arriva un grande evento sportivo e per questo vogliamo ringraziare con grande stima e elogio Arianna Petruzzi & A.S.D. Crazy Dance Revolution per quanto sta facendo per la comunità sportiva do Ladispoli.”