L’Amministrazione ha investito nel Centro Civico di Bracciano Nuova per renderlo un luogo di aggregazione, incontro e partecipazione, un punto di riferimento per tutta la comunità.

Oggi il Centro ospita numerose attività e servizi: il doposcuola comunale gratuito, le iniziative dei volontari del gruppo Barattiamo Pagine e Pensieri, gli incontri del Consiglio di Quartiere, le attività di Auxilium e Misericordia, l’aula studio promossa dalla Consulta Giovani e molte altre realtà che promuovono iniziative al suo interno.