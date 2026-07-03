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Bracciano: l’Amministrazione ha investito nel Centro Civico di Bracciano Nuova

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Comune Bracciano
Dalla pagina Facebook del Sindaco
L’Amministrazione ha investito nel Centro Civico di Bracciano Nuova per renderlo un luogo di aggregazione, incontro e partecipazione, un punto di riferimento per tutta la comunità.
Oggi il Centro ospita numerose attività e servizi: il doposcuola comunale gratuito, le iniziative dei volontari del gruppo Barattiamo Pagine e Pensieri, gli incontri del Consiglio di Quartiere, le attività di Auxilium e Misericordia, l’aula studio promossa dalla Consulta Giovani e molte altre realtà che promuovono iniziative al suo interno.
Uno spazio vivo, aperto e condiviso, che cresce grazie all’impegno delle associazioni, dei volontari e dei cittadini. Per una Bracciano città partecipata.
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