Riceviamo e pubblichiamo

Il Partito Democratico di Civitavecchia esprime apprezzamento per il lavoro svolto dalla consigliera Maila Maccarini, presidente della Commissione Lavori Pubblici, in occasione della recente Commissione congiunta con la Commissione Pubblica Istruzione, presieduta dalla consigliera Alessandra Lecis, dedicata all’edilizia scolastica cittadina.

Un incontro che ha visto l’audizione dei dirigenti scolastici degli Istituti Comprensivi di Civitavecchia e un confronto diretto sullo stato degli edifici e sugli interventi in programma. È questo il metodo di lavoro che apprezziamo e sosteniamo: dialogo con chi vive ogni giorno le scuole, ascolto delle esigenze reali e programmazione condivisa degli interventi.

Nel corso della seduta sono stati illustrati gli interventi previsti presso il plesso Flavioni, con l’attuazione del PEBA e il superamento delle barriere architettoniche, i lavori alla palestra della scuola primaria Renato Posata e le opere programmate presso la scuola Borlone, la scuola dell’infanzia di San Liborio e in altri plessi cittadini, nell’ambito di un più ampio piano di riqualificazione.

La sicurezza, l’accessibilità e la vivibilità degli edifici scolastici sono una priorità per questa Amministrazione, e il lavoro della presidente Maccarini — insieme a quello dell’assessore ai Lavori Pubblici Patrizio Scilipoti e dell’assessora alla Pubblica Istruzione Stefania Tinti — testimonia l’impegno concreto messo in campo su un tema che riguarda direttamente studenti, famiglie e personale scolastico.

Il Partito Democratico rinnova il proprio sostegno a questo percorso, fondato sul confronto costante tra Amministrazione, scuole e uffici, strumento essenziale per garantire alla città edifici sempre più sicuri, moderni e accessibili.

Partito Democratico — Circolo di Civitavecchia