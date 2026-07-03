Comunicato stampa

“E’ stata inaugurata la nuova Casa della Comunità di Cesano.

Nasce così il nuovo presidio ASL ROMA 1 di via della Stazione di Cesano; un traguardo storico per il territorio di Roma nord, con il primo passo mosso dieci anni fa grazie al primo documento presentato e votato in Municipio per l’utilizzo del vecchio Circolo dei Sottufficiali della Scuola di Fanteria come nuova struttura dedicata ai servizi per la salute dei cittadini.

Dieci anni in cui, sia in maggioranza che in opposizione, abbiamo lavorato nell’interlocuzione con il Ministero della Difesa dei diversi governi che si sono susseguiti nel tempo, Regione Lazio, Asl Roma 1 e con la Scuola di Fanteria. Un lavoro che si è poi concretizzato con la deliberazione regionale n. 322 del 24 maggio del 2022 che ha inserito l’intervento nel piano operativo regionale della missione 6 del PNRR per la realizzazione della Casa della Comunità all’interno dell’immobile del Ministero della Difesa, ex Circolo dei Sottufficiali di Cesano, e per cui poi lo scorso anno, proprio in questo periodo, sono stati avviati i lavori per il recupero del piano terra, con gli interventi che hanno riguardato anche tutti gli esterni.

Questa mattina il taglio del nastro con il Presidente della Regione Lazio, Francesco Rocca e il Direttore Generale della Asl Roma 1, Giuseppe Quintavalle, che ringraziamo insieme al Generale della Scuola di Fanteria di Cesano, Eugenio Dessì. Da subito è stata compresa l’importanza della nascita di questo nuovo polo a supporto di una rete di assistenza delle nostre Comunità, spesso distanti da presidi sanitari più grandi e più centrali, sempre più capillare ed efficiente. Proprio per questo lo scorso anno abbiamo votato in Consiglio Municipale la mozione per richiedere alla Regione Lazio di finanziare ulteriori fondi per la ristrutturazione del secondo piano dell’immobile.”

Così in una nota il Presidente del Municipio XV, Daniele Torquati e l’Assessora alle Politiche Sociali, Sanitarie e Pari Opportunità, Agnese Rollo.