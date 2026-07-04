Turismo a Trevignano, parla il vicesindaco Luca Galloni

L’agone in questi giorni ha incontrato il vicesindaco di Trevignano, Luca Galloni, che ci ha illustrato le caratteristiche e i pregi del turismo trevignanese tra le bellezze della riserva naturale, i servizi turistici e gli eventi organizzati per l’estate. Il turismo di Trevignano è un turismo che predilige la natura, è un turismo lento, che predilige l’acqua, dice il vicesindaco Galloni, poiché le acque di Trevignano sono forse le più pulite d’Italia. Questo perché negli anni si è lavorato per mantenere l’ecosistema lacustre e per iniziare un percorso su trentatré parametri che ci consentisse di ottenere la Bandiera Blu.

Trevignano detiene fra l’altro da diversi anni la bandiera arancione del touring club italiano che denota il paese sul lago come uno dei più ambiti sul territorio laziale. Non ci sono grandi infrastrutture perché Trevignano è una zona che si poggia al 90% nella zona parco di Bracciano/Martignano, quindi soggetta a una salvaguardia molto rigida sul piano edilizio, continua il vicesindaco. Trevignano è considerato il paese con il miglior PIT (punto informazioni turistiche) nel Lazio, che è aperto quasi tutto l’anno con personale dedicato grazie anche alla collaborazione con APT di Trevignano romano che ha realizzato un portale molto seguito che è trevignanoromanoturismo.it .

Non dimentichiamo che a Trevignano Romano c’è un museo etrusco di grande pregio, una stagione concertistica invernale che è sempre sold out, i mercatini d’estate e un palco fisso che ospita presentazioni di libri e artisti di strada. Poi c’è la famosa NOTTE BLU e il ferragosto trevignanese, che vedrà nell’organizzazione uno scenografo che ha realizzato la macchina di Santa Rosa di Viterbo. L’estate trevignanese vedrà presenti anche nomi come Daniele Silvestri e Max Giusti. Per migliorare l’incredibile affluenza domenicale e anche il soggiorno dei turisti che in media si fermano due o tre giorni si sta pensando di incrementare nuove aree di sosta, chiude Galloni. In sintesi Trevignano è un paesino tutto da scoprire che vanta una lunga e splendida passeggiata sul lago; se si aggiungono del buon cibo e gli eventi di intrattenimento non si può davvero mancare.

Ilaria Morodei