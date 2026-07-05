Comunicato stampa

È iniziata ieri sera la quinta edizione della rassegna musicale “E…state in giardino”. Ad inaugurare il cartellone è stato lo spettacolo internazionale dei Gaia Cuatro, capitanati da Natalio Mangalavite. Un folto pubblico ha riempito lo spazio all’aperto, apprezzando una performance di altissimo livello.

«L’ottima partecipazione del pubblico è la conferma del valore di questa rassegna, che arricchisce l’offerta culturale della città con proposte di grande qualità. Ringrazio gli organizzatori, l’ufficio cultura, e invito tutti a partecipare anche ai prossimi appuntamenti», dichiara la Vicesindaca e Assessora alla Cultura Stefania Tinti.

Il successo della serata inaugurale conferma l’ottimo lavoro degli organizzatori Felice Tazzini e Massimo Peroni, che anche quest’anno hanno dato vita a un appuntamento culturale ormai consolidato nel panorama estivo cittadino.

La rassegna prosegue giovedì 9 luglio alle ore 21 con il concerto del quintetto jazz di Elisabetta Antonini. La cantante proporrà alcuni dei più celebri standard jazz che hanno fatto la storia del cinema, accompagnata da Marco Guidolotti al sax, Felice Tazzini al pianoforte, Francesco Pierotti al contrabbasso e Valerio Vantaggio alla batteria.