Domenica 28 giugno, nella splendida cornice della sala conferenze della BCC di Trevignano Romano, l’esibizione del coro “Che coro!”, diretto dal maestro Massimo Paffi, direttore artistico dell’Associazione La settima nota di Manziana, di Saxofono e laboratori jazz, ha regalato al numeroso pubblico un momento di intensa armonia. Nata appena nove mesi fa, questa giovane realtà musicale, venti voci unite dalla stessa passione per il bel canto, ha saputo trasmettere energia e coinvolgimento per tutta la durata dell’esecuzione.

Il coro ha scelto un repertorio ampio e capace di colpire nel profondo, inaugurato da pagine celebri di due maestri della musica per immagini: Vangelis, che mosse i primi passi come tastierista degli Aphrodite’s Child, formazione iconica della fine dei ’60, ed Ennio Morricone, la cui impronta emotiva è immediatamente riconoscibile, e da un brano tratto da un film Walt Disney, per poi spaziare dai New Trolls a Elvis Presley, da Angelo Branduardi a Antonio Carlos Jobim, fino ai classici di Mina e Lucio Battisti. Particolarmente apprezzata la versione di Summertime di George Gershwin, eseguita dal maestro Massimo Paffi al flicorno e dal maestro Francesco Consaga, direttore del Complesso Bandistico “C. Carbonetti” di Trevignano Romano, al sax soprano, già protagonisti dell’accompagnamento di alcuni brani interpretati dal coro.

Di rilievo la presenza, tra il pubblico, del presidente de L’agone Nuovo, Giovanni Furgiuele, di Lidia Bassani che ha ideato e realizzato il concerto e della sindaca di Trevignano Romano, Claudia Maciucchi, che, dopo aver portato i saluti dell’amministrazione comunale, affiancata dal maestro Paffi e da Paola Grossi ideatrice e responsabile del coro, ha partecipato a una breve intervista insieme agli altri due protagonisti, che riportiamo di seguito.

Maestro Massimo Paffi:

Eccoci qua, con il coro “Che coro!” di Trevignano romano, qui alla BCC. Splendido concerto di musica varia, colonne sonore, musica cantautorale anni ‘70’, ’80 Walt Disney. Sono venuti in molti nonostante il caldo e la voglia di andare al lago, siamo molto contenti, il coro si è espresso al massimo, è stato un duro lavoro, iniziato in ottobre del 2025, con molti impegni natalizi, di pasqua, una bella rassegna corale con altri cori e festa della musica a Manziana, cosa dire… più di questo…siamo perfettamente in linea con l’impegno.

Sindaca Claudia Maciucchi:

Siamo veramente contenti di questo “Che coro!” Loro tutto l’inverno hanno provato nell’aula consiliare che, lo diciamo sempre, è la casa di tutti e quindi la mettiamo sempre a disposizione di tutti. Siamo veramente entusiasti che in quasi un anno di tempo hanno ottenuto dei buonissimi risultati e questa sera è stato il clou e devo dire che hanno coinvolto, ci hanno fatto cantare, abbiamo battuto le mani tutti… che vogliamo di più? Veramente grazie!

Ideatrice e responsabile del Coro: Paola Grossi:

Sono molto contenta e molto soddisfatta perché questa è un’idea nata qui a Trevignano da un gruppo di amici: abbiamo detto perché non ci proviamo? Ci siamo riusciti e quindi sono molto felice di essere riuscita in questo impegno. Vorrei dire quello che ha detto la sindaca: noi facciamo le prove nella sede comunale perché lo scopo è quello di creare comunità, questo è un gruppo che vuole creare la comunità di Trevignano e cantare insieme, divertirsi e stare insieme e cercheremo in futuro di trovare altre collaborazioni con altri artisti di Trevignano per fare sempre più cose interessanti. Una bella soddisfazione, posso dirlo, anche mia personale perché nata dal niente: è un gruppo molto entusiasta e molto forte.

Lorenza Avincola redattore L’agone