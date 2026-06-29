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Etruria Village a Campo di Mare: mercoledì la comicità di Carmine Faraco, ingresso gratuito

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Etruria Village Campo di Mare

Riceviamo e pubblichiamo

Appuntamento in riva al mare alle ore 21:30. L’Assessore Francesca Cennerilli: “Ricco programma di spettacoli, musica, cabaret e presentazioni letterarie”

Il mese di luglio a Campo di Mare si apre all’insegna della comicità: mercoledì 1° luglio, sul Lungomare dei Navigatori Etruschi alle ore 21:30 all’interno di Etruria Village c’è Carmine Faraco, un volto celebre della Tv italiana, per tanti anni protagonista di trasmissioni quali Zelig e Colorado e divenuto famoso con il tormentone “La domanda non è “Chi è?”, ma: pecchè?. L’ingresso è libero e gratuito.

“Prendono il via gli eventi estivi sul Lungomare dei Navigatori Etruschi – ha dichiarato Francesca Cennerilli, Assessore alla Cultura del Comune di Cerveteri – anche quest’anno, abbiamo lavorato affinché a pochi passi dal mare vi fossero delle attrattive che potessero unire spettacolo e occasioni conviviali, momenti per stare insieme godendo dei nostri meravigliosi tramonti. Per tutta l’estate, a seguito dell’affidamento dei bandi per l’intrattenimento sul Lungomare, ci saranno spettacoli di cabaret, musica, DjSet, presentazioni letterarie e molto altro, organizzati dalla collaborazione tra Amministrazione comunale e due storiche realtà del nostro territorio quali il ‘Banana Village’ e il ‘Nostro’”.

“La partecipazione a tutti gli spettacoli in programma sul Lungomare è libera e gratuita – aggiunge Francesca Cennerilli – vi aspettiamo in spiaggia, per un’estate tutta da vivere”.

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