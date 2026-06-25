Comunicato stampa

Le Associazioni civiche lanciano l’allarme e annunciano la nascita di un OSSERVATORIO

DELLA MOBILITÀ PUBBLICA per seguire i lavori dei cantieri per una mobilità adeguata alle

esigenze dei cittadini.

Le organizzazioni firmatarie denunciano “la sparizione di ingenti quantitativi di binari pronti a

essere utilizzati per le nuove linee di tram. È quanto si apprende da fonti certe e affidabili dopo

gli eventi delle ultime settimane che hanno visto rallentare sempre più l’avvio dei lavori per le

nuove linee di tram Verano – Tiburtina, le manifestazioni degli utenti riguardo la Termini –

Giardinetti – Tor Vergata, la riduzione del percorso della linea 19, ed infine l’annullamento

di parte del finanziamento per la Termini – Vaticano-Aurelio, per la quale dopo due anni e

mezzo dall’appalto ancora non è stato aperto alcun cantiere, mentre proseguono i lavori del

tram lungo Via Togliatti.

Le Associazioni non possono che osservare complessivamente ad oggi un ridimensionamento

della rete tramviaria, sia esistente, sia prevista dalle linee programmatiche del Sindaco

Gualtieri.

Dal mancato “ritorno della ’cura del ferro’ a realizzare “per il Giubileo (entro il 2024) le tranvie

Termini-Vaticano-Aurelio, Togliatti, Verano-Tiburtina, Termini-Parco di Centocelle-Giardinetti” a

“progettare e avviare la realizzazione delle altre tranvie previste dal PUMS, prevedendo come

prioritaria anche quella fino a Corviale”, oggi, passato un anno e mezzo dalla data allora

prevista, solo due cantieri sono aperti (Tiburtina e Togliatti) e prevedibilmente vedremo i primi

tram sulla Togliatti non prima del 2027 inoltrato.

Gli obiettivi promessi dall’amministrazione e presentati alla Città nel 2022 nello “scenario

2030” di “Roma riparte” e nonostante l’impegno di alcuni suoi componenti sul potenziamento

del trasporto pubblico attraverso le nuove tramvie, risultano pertanto oggi ancora disattesi.

Pur comprendendo le difficoltà nel far ripartire la macchina tecnico-amministrativa, dopo

quasi 25 anni di progettualità nulla sui tram, è impossibile ignorare la mancanza di una sistema

di gestione in grado di far rispettare le scadenze prefissate, un’adeguata pianificazione e

programmazione dei lavori anche riguardanti le manutenzioni straordinarie, per cui sarebbero

invece necessarie consolidate e specifiche competenze dirigenziali, facendo fronte anche alle

carenze di personale specializzato in grado di gestire le varie attività tecnico amministrative.

A questi aspetti ci sono da aggiungere: le contrarietà e gli ostacoli di varia natura spesso

personalistica e a difesa di meri interessi o opinioni private – peraltro mai emerse nel corso della

redazione del PUMS indispensabile per ottenere i finanziamenti – e infine un dibattito carente

e una consultazione pubblica, svolta con successo per la TVA ma risultata di fatto inutile

perché non è mai stato presentato un progetto definitivo che dimostrasse se e quali proposte

fossero state accolte ne tanto meno è stato fornito un cronoprogramma che indicasse per

quando l’opera nella sua interezza sarà pronta.

Tali elementi hanno frenato e ancora una volta rinviato l’obiettivo di un trasporto pubblico

sostenibile a Roma condiviso con i cittadini. Tutto ciò con i conseguenti danni di natura

ambientale, economica e sociale che ricadono sulla città.

In questo quadro non certo confortante e per continuare a offrire il proprio contributo

costruttivo l’associazionismo romano darà vita dal 1° luglio all’Osservatorio Civico della

Mobilità Pubblica con lo scopo di monitorare e rendere pubblico trimestralmente lo stato dei

lavori e delle attività in corso secondo i programmi dichiarati dai vari responsabili (Comune,

Regione, Atac, Cotral, Astral, FS-RFI, …) e i risultati raggiunti per una sempre maggiore ed

efficace trasparenza.

L’occasione è opportuna per promuovere, considerando le perduranti criticità, una riflessione

per un’eventuale ottimizzazione del PUMS, ed occorre altresì affrontare con determinazione il

tema dei definanziamenti del Governo al Fondo Unico per il Trasporto Rapido di Massa e al

Fondo Nazionale Trasporti che possono pregiudicare in maniera grave il raggiungimento

dell’obbiettivo di garantire una mobilità pubblica di qualità.

Aspetto quest’ultimo che insieme ad una carente integrazione e coordinamento tra le diverse

componenti istituzionali non consentono ancora ai cittadini romani e del Lazio di avere un

servizio di trasporto pubblico adeguato, moderno, integrato e intermodale come esiste in

moltissime città europee. – Arci Roma- Associazione Per Roma- CLEAN CITIES- CESMOT- Comitato Pendolari litoranea Roma-Nord- Comitato Pendolari Roma-Bracciano-Viterbo- Comitato Stazione Aurelia- FIAB Roma Libera tutti- FIAB Ruota Libera- Italia Nostra Roma- Legambiente- Movimento Diritti del Pedone- Osservatorio Regionale sui Trasporti (ORT)- Odissea Quotidiana- Ripensiamo Roma- Tutti Per Roma. Roma per Tutti- Salvaiciclisti- Unione Comitati pendolari FL7- UTP, Associazione Utenti Trasporto Pubblico- WWF Roma e area metropolitan