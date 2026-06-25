Comunicato stampa

DAL 4 LUGLIO AL 28 AGOSTO 2026 IN PROVINCIA DELL’AQUILA 19 APPUNTAMENTI TRA LIBRI, LABORATORI, VISITE GUIDATE E IL CONCERTO DI FERRAGOSTO

Prenderà il via sabato 4 luglio, a Pettorano sul Gizio (L’Aquila), “Leggo per legittima difesa – Festival di narrazioni, arte e musica”, la rassegna dedicata ai libri e agli autori organizzata e promossa dall’associazione culturale Terza Pagina, con la direzione artistica della giornalista Chiara Buccini.

Nato nell’estate del 2020, il progetto giunge quest’anno alla sua decima edizione – sette estive e tre invernali, realizzate nel 2021, 2022 e 2025 – e compie un ulteriore passo in avanti, trasformandosi in un vero e proprio festival diffuso sul territorio. Il cartellone dell’estate 2026 prevede 19 appuntamenti fino al 28 agosto: 11 presentazioni di libri, 4 laboratori, 3 visite guidate e il tradizionale Concerto di Ferragosto. Il festival farà tappa in sei Comuni della provincia dell’Aquila: Pettorano sul Gizio, Sulmona, Pratola Peligna, Raiano, Pacentro e Campo di Giove.

“Con grande impegno e soddisfazione”, spiega Chiara Buccini, “Leggo per legittima difesa si arricchisce di nuovi appuntamenti e collaborazioni. Non sarà soltanto una rassegna di incontri con gli autori, ma un percorso più ampio, con iniziative dedicate al territorio e alla sua valorizzazione. Non è stato un percorso semplice, ma è stato costruito negli anni con costanza e passione. Siamo cresciuti progressivamente, diventando un punto di riferimento per autori, operatori culturali e soprattutto per il pubblico, che ci segue con interesse ed entusiasmo. Il programma dell’estate 2026 rappresenta per noi un momento molto significativo di crescita. Come sempre, autori e case editrici sono stati scelti in base alla qualità e alla varietà dei temi proposti: dalla scienza alla medicina, dal noir alla letteratura per bambini, dallo sport fino alla figura di Eleonora Duse. In una fase così importante desidero ringraziare chi ha creduto e continua a credere in noi: i Comuni che ci accolgono con entusiasmo, gli sponsor che ci sostengono con convinzione, tutti i professionisti coinvolti nell’organizzazione e il nostro amato pubblico”.

Il festival si aprirà sabato 4 luglio, alle ore 18, al Castello Cantelmo di Pettorano sul Gizio, con la presentazione del libro “Psicoanalisi e infanzia. Vademecum per genitori, nonni, educatori” di Adelia Lucattini (Solfanelli Editore). Psichiatra e psicoanalista, Lucattini è membro ordinario della Società Psicoanalitica Italiana e dell’International Psychoanalytical Association. Esperta di psicoanalisi dell’infanzia e dell’adolescenza, ha pubblicato numerosi articoli scientifici e contributi dedicati al rapporto tra psicoanalisi e ricerca letteraria.

Il secondo appuntamento è in programma giovedì 9 luglio, alle ore 18, nell’Aula consiliare del Comune di Pratola Peligna, con “La vita oltre la Terra. Il paradosso di Fermi: dove sono le civiltà extraterrestri?” di Luigi Vacca (Springer). Ingegnere nucleare, Vacca ha lavorato nel campo della finanza matematica e, dopo la crisi del 2008, si è dedicato all’intelligenza artificiale, approfondendone il funzionamento anche durante gli studi al MIT. Oggi lavora in una startup di IA con sede a Filadelfia ed è titolare di un brevetto sull’intelligenza artificiale applicata alla sanità.

A Sulmona, venerdì 17 luglio, alle ore 18, si terrà la presentazione spettacolarizzata della nuova edizione de “Il giornalino di Gian Burrasca” di Vamba (El Doctor Sax, Valencia). Sarà presente l’editore Gabriele Nero, torinese di nascita e spagnolo d’adozione, fondatore della casa editrice El Doctor Sax, realtà divenuta un punto di riferimento per la cultura e l’editoria a Valencia.

Il festival proseguirà domenica 19 luglio, alle ore 17.30, a Campo di Giove, con una visita guidata del paese alla scoperta della sua storia e delle sue tradizioni, a cura di NaTourArte – Associazione Guide Turistiche d’Abruzzo, con partenza da piazza Alberto Duval.

Giovedì 23 luglio, alle ore 17.30, al Bagnaturo di Pratola Peligna, si terrà un laboratorio didattico e creativo per bambini a cura di Alessia Roselli, autrice del libro “Storia di un coso” (L’Albero delle Matite). Illustratrice, graphic designer e counselor relazionale, Roselli ha lavorato a lungo in ambito pubblicitario prima di dedicarsi alla pittura e all’illustrazione, con particolare attenzione alla natura, all’infanzia e ai percorsi di crescita personale.

Venerdì 24 luglio, alle ore 18, a Pettorano sul Gizio, sarà presentato “Anatomia dell’essere. Dalla filosofia alla fisiologia” di Sandro Batzella (Armando Editore). Medico chirurgo, Batzella si occupa da anni di epistemologia e del rapporto tra filosofia, cognitivismo e neuroscienze. Accanto all’attività scientifica coltiva anche la narrativa.

Sabato 25 luglio alle ore 18, a Campo di Giove, spazio a “La mula e un altro racconto” di Marco Taddei (Radici Edizioni). Sceneggiatore e autore di fumetti, Taddei ha ottenuto negli ultimi anni importanti riconoscimenti, tra cui il Premio Boscarato 2023 come miglior sceneggiatore e il Premio Tuono Pettinato 2024 per Malanotte.

Domenica 26 luglio, alle ore 18, a Pettorano sul Gizio, sarà la volta di “Quarti di gloria. Storie a un passo dal podio” di Serena Sartini e Gerardo De Vivo (Lab DFG). De Vivo è giornalista radiofonico e inviato sportivo, da oltre vent’anni nella redazione dell’Agenzia Area; Sartini è giornalista professionista, lavora per Askanews e collabora con Il Giornale. Entrambi vantano una lunga esperienza nel racconto del mondo sportivo, dalle Olimpiadi ai grandi tornei internazionali. Mercoledì 29 luglio, alle ore 17.30, a Pacentro, nuovo appuntamento con una visita guidata a cura di NaTourArte – Associazione Guide Turistiche d’Abruzzo.

Il mese di agosto si aprirà sabato 1° agosto, alle ore 18, a Raiano, nella Sala Polivalente “Giuseppe Arquilla”, con “Gli inventori del ri-uso”, laboratorio creativo di riciclo dedicato ai bambini dai 5 ai 10 anni.

Domenica 2 agosto, alle ore 18, a Pettorano sul Gizio, è in programma la presentazione del volume “Un mese negli Abruzzi. Diario di viaggio di metà dell’Ottocento” di Cesare Malpica (Ianieri Edizioni).

A Sulmona, mercoledì 5 agosto, alle ore 18, si terrà “Mani che raccontano: l’arte del presepe di Giuseppe Avolio”, incontro dedicato alla riscoperta e alla valorizzazione dell’artigianato tradizionale abruzzese con Sara Galterio.

Venerdì 7 agosto, alle ore 18, a Pacentro, sarà protagonista l’universo di Eleonora Duse con la presentazione di “La bambola di Eleonora Duse” di Maria Pia Pagani (Libreria Universitaria Edizioni). Professoressa di Discipline dello Spettacolo all’Università degli Studi di Napoli “Federico II”, Pagani è studiosa del teatro dannunziano e della figura di Eleonora Duse, alla quale ha dedicato numerosi saggi e pubblicazioni.

Sabato 8 agosto, alle ore 18, a Pettorano sul Gizio, sarà presentato “Passioni”, 25° Quaderno Peligno realizzato dall’associazione Voci e Scrittura.

A Raiano, martedì 11 agosto, alle ore 18, spazio al noir con “Omicidio sulla spiaggia di velluto” di Barbara Di Castri (Cabletto Editore). Giornalista e scrittrice, Di Castri ha collaborato con testate come la Repubblica e l’Espresso e ha operato nel campo della comunicazione tra moda, arte e volontariato.

Il tradizionale Concerto di Ferragosto si terrà mercoledì 12 agosto, alle ore 21.30, a Campo di Giove. Protagonisti della serata saranno Giuliano Angelozzi ai flauti e Paolo Bernabei, Mena De Nicola, Gabriele Di Pasquale e Alessandro Tortora alle fisarmoniche.

Mercoledì 26 agosto, alle ore 18, a Pacentro, appuntamento con “Il quarto piano” di Riccardo De Gennaro (Miraggi Edizioni), romanzo candidato al Premio Strega 2025. Giornalista e scrittore, De Gennaro ha lavorato per oltre vent’anni al Sole 24 Ore e a Repubblica, pubblicando romanzi, reportage e biografie. Giovedì 27 agosto, alle ore 18, a Pettorano sul Gizio, Michela Di Lanzo presenterà “Fantasmalie” (Radici Edizioni). Formata all’Istituto Statale d’Arte di Chieti e all’Accademia di Belle Arti di Urbino, Di Lanzo è un’artista poliedrica che si dedica alla pittura, all’illustrazione e al disegno.

La rassegna si concluderà venerdì 28 agosto, alle ore 17.30, a Pratola Peligna con una visita guidata alla scoperta del Liberty, a cura di NaTourArte – Associazione Guide Turistiche d’Abruzzo.

Nel corso delle presentazioni, l’interpretazione dei testi sarà affidata agli attori Francesca Galasso e Pietro Becattini. Tutti gli appuntamenti sono a ingresso gratuito. Il programma potrebbe subire variazioni indipendenti dalla volontà degli organizzatori.

Il festival è sostenuto da Fondazione CarispAQ, BCC Pratola Peligna, ISE Impianti di Sulmona, Patronato Labor – Sede di Sulmona, Farmacia del Carmine di Sulmona, Campus Sulmona e Il Telefono Sulmona.