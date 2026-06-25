Comunicato stampa

Sabato 27 giugno l’Open Day della struttura accreditata MIUR, di Cooperativa Sociale Gialla, che unisce pedagogia outdoor, arredi montessoriani e cucina interna bio-stagionale.

Bracciano, 25 giugno 2026 – Immergersi nella natura, esplorare il bosco, crescere giocando all’aria aperta senza rinunciare all’eccellenza pedagogica e alla massima sicurezza. Sabato 25 giugno, dalle ore 9:30 alle 12:30, il Nido d’Infanzia di Cooperativa Sociale Gialla Piccolo Riccio (sito in Via Olmata Tre Cancelli, 7C) aprirà le sue porte a tutte le famiglie per uno speciale Open Day.

Piccolo Riccio è una struttura privata, accreditata e paritaria MIUR, che propone un modello educativo all’avanguardia basato sulla outdoor education. Immerso in una splendida cornice verde e contornato da un vero bosco, il nido offre ampi spazi esterni dotati di un giardino finemente arredato e giochi strutturati per stimolare la coordinazione, la meraviglia e la manualità dei più piccoli.

«La natura non è solo uno sfondo, ma una vera e propria maestra – spiegano dalla direzione pedagogica. – Il nostro obiettivo è offrire ai bambini la libertà di esplorare l’ambiente circostante, sviluppando autonomia e rispetto per l’ecosistema, supportati da un team educativo altamente qualificato».

I Punti di Forza della Struttura

Ambienti d’Incanto e Spazi Individuali: Gli interni sono curati nei minimi dettagli per accogliere i bambini in un’atmosfera magica e serena. In linea con i principi dell’autonomia, ogni bimbo dispone in modo esclusivo del proprio lettino montessoriano .

Aree Tematiche: La struttura vanta una ricca biblioteca per l’infanzia, spazi dedicati ai giochi di logica e aree per i giochi di imitazione (gioco simbolico).

Personale Qualificato: Il benessere dei bambini è garantito da un’equipe di educatori professionisti che beneficiano di una formazione pedagogica continua e aggiornamenti costanti.

Cucina Interna d’Eccellenza: La salute passa anche dal piatto. Il nido è dotato di un’ampia cucina interna che propone menù stagionali con prodotti a filiera tracciabile, sani e bilanciati.

Vita di Comunità: La didattica segue una programmazione periodica rigorosa, arricchita da eventi speciali, laboratori con le famiglie e la celebrazione delle principali festività.

Convenzioni: Il Nido è convenzionato con il vicino 185° Reggimento Artiglieria Paracadutisti “FOLGORE” e con AssoCommercianti Bracciano.

Cooperativa Sociale Gialla

𝐂𝐨𝐨𝐩𝐞𝐫𝐚𝐭𝐢𝐯𝐚 𝐒𝐨𝐜𝐢𝐚𝐥𝐞 𝐆𝐢𝐚𝐥𝐥𝐚 è la prima organizzazione italiana specializzata nella progettazione e gestione di 𝐬𝐞𝐫𝐯𝐢𝐳𝐢 𝐞𝐝𝐮𝐜𝐚𝐭𝐢𝐯𝐢 𝐩𝐞𝐫 𝐥𝐚 𝐩𝐫𝐢𝐦𝐚 𝐢𝐧𝐟𝐚𝐧𝐳𝐢𝐚 (𝟎–𝟔 𝐚𝐧𝐧𝐢). Fondata a Roma nel 2010, opera oggi su scala nazionale in collaborazione con enti pubblici, istituzioni centrali, aziende e soggetti privati. Con 𝟏𝟎𝟗 𝐬𝐞𝐫𝐯𝐢𝐳𝐢 𝐚𝐭𝐭𝐢𝐯𝐢 in tutta Italia, Gialla accompagna ogni anno la crescita di migliaia di bambini e sostiene concretamente le famiglie nei loro percorsi di cura, educazione e sviluppo.



Come partecipare all’Open Day

Durante la mattinata del 27 giugno, le famiglie potranno visitare gli ambienti interni ed esterni, incontrare l’equipe educativa, scoprire l’offerta formativa e ricevere tutte le informazioni relative alle iscrizioni per il nuovo anno educativo.

Per garantire a tutti una visita serena e personalizzata, è consigliata la prenotazione.

Contatti per il pubblico: