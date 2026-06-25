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MUNICIPIO XV, TORQUATI-MARCHISIO: “A LA STORTA TERZO WEEK END DI CORTILI DI CINEMA”

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Comunicato stampa

“Il cinema grande protagonista dell’estate municipale. Per il terzo fine settimana consecutivo torna Cortili di Cinema, la rassegna promossa dal Municipio XV e da ANEC Lazio, che trasforma gli spazi esterni delle scuole in arene cinematografiche con una programmazione ampia in grado di coinvolgere una platea variegata.

Questo fine settimana “Cortili di Cinema” si terrà a La Storta presso la scuola Tomassetti di via Cassia 1694. Sabato 27 giugno in programma la proiezione di “Paddington in Perù” di Dougal Wilson; domenica 28 sarà la volta di “La vita va così” di Riccardo Milani.

L’inizio delle proiezioni è alle ore 21, ingresso gratuito. Un’iniziativa che da sempre riscuote molto successo e che ormai da anni rappresenta un appuntamento fisso per gli eventi estivi del nostro municipio. Cortili di Cinema porta il grande schermo nei luoghi di crescita e formazione favorendo socialità, partecipazione e senso di comunità attraverso una proposta culturale di qualità”.

Così in una nota il Presidente del Municipio XV, Daniele Torquati e l’Assessora alla Scuola e alla Cultura, Tatiana Marchisio.

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