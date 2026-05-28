Comunicato stampa

– FOREVER SILVIO DI GIULIO

IL CELEBRE GIORNALISTA MUSICALE IN GIURIA E PROTAGONISTA CON IL SUO SPETTACOLO DEDICATO ALLA STORIA DEL ROCK

CHIUSURA ISCRIZIONI BANDO BAND EMERGENTI: 15 GIUGNO 2026

Santa Jona di Ovindoli (L’Aquila), 28 maggio 2026

Sarà il giornalista musicale Ezio Guaitamacchi l’ospite d’onore della seconda edizione del “Santa Jona Festival Blues Jazz – Forever Silvio Di Giulio”, manifestazione dedicata alla valorizzazione dei gruppi musicali emergenti nei generi jazz, blues, rock e pop. La manifestazione, organizzata dall’Associazione Culturale Musicale Fondazione Silvio Di Giulio, si terrà domenica 28 giugno 2026.

Il concorso è intitolato a Silvio Di Giulio, giovane giornalista, critico musicale e musicista, scomparso prematuramente nel 2024. Figura appassionata e sensibile del panorama musicale e culturale, Silvio Di Giulio ha dedicato la propria attività alla promozione della musica dal vivo, alla ricerca artistica e al sostegno dei talenti emergenti, con uno sguardo attento e competente rivolto in particolare alle nuove generazioni.

Ezio Guaitamacchi, autori di libri musicali bestseller come “Delitti Rock”, Atlante Rock”, “Peace & Love”, “Rockfile”, “She’s a woman” e “Amore, morte & Rock’n’roll”, oltre che popolare volto televisivo (“Delitti Rock” su Rai 2, “Good Vibrations” e altre trasmissioni), sarà nella giuria che valuterà le giovani band in gara e contestualmente a chiusura della manifestazione presenterà il suo spettacolo dedicato alla storia del rock. Uno show, tra musica e teatro, che lo vedrà protagonista sul palco insieme alle cantanti Brunella Boschetti e ad Andrea Mirò.

“La presenza di Ezio Guaitamacchi è per noi molto significativa”, commenta la presidente dell’associazione Marta Pedone, mamma di Silvio, “Oltre ad essere uno dei giornalisti musicali più importanti, Ezio era uno dei giornalisti più apprezzati e seguiti da Silvio. Tanto che non si perdeva le sue presentazioni e in tante occasioni ci ha parlato di lui”.

Per Ezio Guaitamacchi si tratta della sua prima volta in Abruzzo. “Sarà un’occasione per incontrare i tanti appassionati abruzzesi, che da anni mi scrivono per avere curiosità sulla storia del rock”, afferma Ezio Guaitamacchi, “Ma soprattutto sarà una serata per ricordare Silvio Di Giulio, che ricordo ancora con affetto”. La manifestazione si aprirà domenica 28 giugno, alle ore 15, con l’esibizione delle varie band. Mentre lo spettacolo di Ezio Guaitamacchi è previsto intorno alle ore 21, prima delle premiazioni dei vincitori. L’ingresso alla manifestazione è gratuito.

Il concorso è aperto a band composte da almeno due elementi, con età compresa tra i 15 e i 39 anni (è ammesso un solo componente senza limiti di età), che propongano brani originali editi o inediti o cover appartenenti ai generi jazz, blues, rock e pop. Le iscrizioni si chiuderanno il 15 giugno 2026.

Per partecipare è necessario inviare una mail all’indirizzo fondazionesilviodigiulio@gmail.com, allegando il modulo di iscrizione compilato e firmato, la ricevuta del bonifico della quota di partecipazione e una registrazione audio/video (demo) di un brano della durata massima di 4 minuti.

Il concorso si articola in due fasi: una selezione preliminare tramite valutazione delle demo inviate; la finale dal vivo, che si terrà domenica 28 giugno 2026 a Santa Jona di Ovindoli (L’Aquila), con esibizione dal vivo davanti alla commissione artistica. Accederanno alla finale Live le band finaliste selezionate dalla commissione. I premi finali e il bando di concorso sono consultabili nella sezione dedicata del sito ufficiale www.fondazionesilviodigiulio.com