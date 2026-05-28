Comunicato stampa

la Rassegna dei Concerti di Primavera continua con il duo di violoncello e pianoforte di due giovanissime musiciste, Rebecca Rotondi e Viviana Di Rita, che ci propongono un interessante dialogo musicale tra autori francesi.

Tra le ferite della Prima Guerra Mondiale e le spinte del primo dopoguerra, la musica francese d’inizio Novecento si ritrova sospesa tra il rimpianto per il passato e lo slancio verso il futuro. Il concerto esplora questo spartiacque attraverso tre sguardi d’eccezione: da un lato la malinconia, intima e dolente in Debussy o espressa attraverso il rigore profondo di Nadia Boulanger; dall’altro l’ironia di Poulenc, che esorcizza le inquietudini dell’epoca con un linguaggio brillante, graffiante e spiccatamente teatrale. Un affascinante dualismo che prenderà vita grazie al dialogo tra il violoncello di Rebecca Rotondi e il pianoforte di Viviana Di Rita.

Come sempre l’ingresso è libero e siete tutti benvenuti