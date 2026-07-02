Riceviamo e pubblichiamo

Prenderà il via venerdì 3 luglio la quinta edizione di “E…state in giardino”, la rassegna estiva promossa dal Comune di Civitavecchia che animerà le serate della stagione estiva nella suggestiva cornice della Cittadella della Musica.

Ad inaugurare il cartellone sarà, alle ore 21.00, lo spettacolo Gaia Cuatro, un progetto musicale di grande fascino nato dall’incontro tra artisti argentini e giapponesi. Il gruppo fonde i ritmi e le passioni del folklore sudamericano con l’eleganza e la raffinatezza della tradizione orientale, dando vita ad un percorso sonoro intenso e originale, caratterizzato da virtuosismo, da improvvisazione e da suggestioni capaci di attraversare culture e sensibilità lontane.

La rassegna, giunta quest’anno alla sua quinta edizione, conferma l’impegno dell’Amministrazione comunale nella promozione di un’offerta culturale di qualità, pensata per valorizzare gli spazi cittadini e per offrire occasioni di incontro, di partecipazione e di condivisione durante il periodo estivo.

«Siamo particolarmente soddisfatti di inaugurare la quinta edizione di “E…state in giardino” con un appuntamento di grande livello artistico come Gaia Cuatro – dichiara l’Assessora alla Cultura del Comune di Civitavecchia, Stefania Tinti –. La rassegna rappresenta ormai un appuntamento consolidato e molto atteso, capace di proporre al pubblico esperienze culturali originali e coinvolgenti in uno spazio prezioso come la Cittadella della Musica. Desidero inoltre rivolgere un sincero ringraziamento agli Uffici comunali e a tutto il personale coinvolto per il lavoro profuso nell’organizzazione della manifestazione, svolto con professionalità, con dedizione e con spirito di collaborazione, elementi fondamentali per la riuscita di iniziative che arricchiscono l’offerta culturale della nostra città».

L’appuntamento è dunque per venerdì 3 luglio alle ore 21.00 alla Cittadella della Musica, per il primo evento di una kermesse che si preannuncia ricca di musica, di spettacolo, nonché colma di momenti di aggregazione all’insegna della cultura.