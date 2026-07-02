nati per leggere

– Venerdì 24 luglio alle ore 10:00 al Marea – Via Roma 115/A

– Martedì 04 agosto alle ore 10:00 al Molto – Lungomare R. Elena, 15, 00055 Ladispoli (RM)

– Venerdì 21 agosto alle ore 10:00 a Il Sogno – Lungomare Marco Polo 9-34

La Biblioteca ringrazia vivamente il Columbia Beach, che ha ospitato per tanti anni questo progetto e che accoglierà anche quest’anno, il Malibù Beach e Il Sogno, che dopo l’esperienza dello scorso anno offriranno nuovamente i loro spazi, e i due nuovi entrati, Il Sogno e Marea, per aver accolto con entusiasmo l’iniziativa.