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Estate 2026, torna attiva la Ztl nel Centro Storico di Cerveteri

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Comunicato stampa

Torna in vigore nel Centro Storico di Cerveteri la ZTL – Zona a Traffico Limitato. Sino alla fine di settembre, l’accesso con auto e motocicli al Borgo, dalle ore 20:00 alle ore 02:00 sarà riservato esclusivamente a cittadini residenti del Centro Storico, commercianti e possessori di regolare tagliando disabili rilasciato dal Comune di Cerveteri.

Eventuali accessi straordinari, potranno essere comunicati alla Polizia Locale tramite e-mail a polizia-municipale@comune.cerveteri.rm.it che valuterà l’autorizzazione al transito.

“Come ogni estate – spiega il Vicesindaco e Assessore alla Polizia Locale del Comune di Cerveteri Riccardo Ferri – sentite anche le richieste e le esigenze delle attività commerciali del Centro Storico, abbiamo proceduto all’istituzione della Zona a Traffico Limitato del Borgo. Questa misura, rappresenta un’opportunità per vivere in maniera più agevole i vicoli e le stradine del nostro Centro, in maniera più sicura soprattutto per i pedoni, ma anche per garantire in particolar modo nelle ore notturne un minor accesso di automobili e dunque un riposo più sereno ai residenti”.

“Anche con l’inizio degli spettacoli estivi – aggiunge il Vicesindaco Ferri – sono certo che sarà piacevole per i cittadini tutti, poter fruire del Centro Storico con meno macchine in sosta o in transito. Per ogni informazione o richiesta ulteriore, è possibile contattare la Polizia Locale al numero 069942586”.

Contestualmente alla ZTL, nel medesimo provvedimento istituita anche la pedonalizzazione dell’area di Piazza Vicinatello.

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