Riceviamo e pubblichiamo

Civitavecchia e Jinan sono ufficialmente città gemelle. La firma dell’accordo di gemellaggio, avvenuta ieri alla presenza del Sindaco Marco Piendibene e della delegazione istituzionale giunta dalla metropoli cinese, corona un percorso iniziato dieci anni fa con il patto di amicizia tra le due comunità, trasformando quel primo legame in un vincolo pieno e duraturo. Due città lontane migliaia di chilometri ma accomunate, come ha ricordato il Sindaco nel suo discorso di benvenuto, dallo stesso elemento fondativo: l’acqua. Jinan, la “Città delle Sorgenti”, cresciuta attorno alle sue celebri fonti; Civitavecchia, città di mare voluta dall’imperatore Traiano e custode delle acque termali della Ficoncella.

“Il gemellaggio che sottoscriviamo non è un atto formale, è una promessa – ha dichiarato il Sindaco Piendibene – la promessa che i nostri giovani, le nostre imprese, le nostre istituzioni culturali avranno d’ora in poi un ponte in più su cui camminare. In un tempo in cui il mondo sembra ripiegarsi su sé stesso, due comunità che scelgono di conoscersi e di chiamarsi sorelle compiono un gesto controcorrente, e proprio per questo prezioso”.

Dopo la firma, la delegazione di Jinan è stata accompagnata in visita alla Cittadella della Musica – Auditorium Ennio Morricone e a Forte Michelangelo, due luoghi simbolo della città che hanno suscitato grande interesse e apprezzamento da parte degli ospiti. Erano presenti il Presidente dell’Autorità di Sistema Portuale Raffaele Latrofa e il Capitano di Fregata Enrico Martis.

Particolarmente sentito il momento dello scambio dei doni. L’Amministrazione comunale ha voluto omaggiare la delegazione cinese con un’opera che racchiude l’identità e la storia della città: una riproduzione dell’antico stemma araldico di Civitavecchia incisa su lastra d’argento, *realizzata grazie all’arte orafa del Maestro Marco Mancini un’eccellenza dell”oreficeria che ha mostrato una volta di più la sua maestria e a cui va la gratitudine dell’amministrazione*. Un dono che porta con sé, insieme al segno della tradizione artigiana locale, il simbolo stesso della comunità civitavecchiese, e che d’ora in poi rappresenterà la nostra città a Jinan.

L’accordo apre ora la strada a nuove collaborazioni tra le due città nei campi della cultura, dell’economia, della formazione e degli scambi tra le nuove generazioni, dando continuità e prospettiva a un’amicizia che ha ormai radici solide.