PRESENTAZIONE E INAUGURAZIONE IL CIVICO GIUSTO

Comunicato stampa

LUNEDI’ 13 LUGLIO

ORE 10,30

SALA RIUNIONI CENTRO DON ORIONE

VIA DELLA CAMILLUCCIA 120

INTERVENGONO

DON GIOVANNI CAROLLO

Direttore Provinciale Opera Don Orione Italia

DANIELE TORQUATI

Presidente Municipio Roma XV

PAOLO MASINI

Ideatore e coordinatore Il Civico Giusto

MARIA GRAZIA LANCELLOTTI

Coordinatrice Ricerca Storica Il Civico Giusto

MIRELLA CAMERINI

Testimone

Voce narrante

STEFANO FRESI

info 3477164332

Un nuovo palazzo di Roma racconterà la sua storia. Basterà inquadrare il qrcode inciso sulla mattonella artistica per entrare nell’affascinante storia di Don Gaetano Piccinini, l’Orionano che durante l’occupazione nazifascista romana oltre occuparsi degli orfani e dei mutilatini di guerra nascose, nei diversi edifici dell’Opera, ragazzi ebrei e non solo, anche personaggi di spicco, come Arrigo Minerbi il famoso scultore, che alla fine dell’occupazione per ringraziare l’opera di Don Orione disegnò e realizzò la madonnina che oggi protegge Roma dall’alto di Monte Mario.