PRESENTAZIONE E INAUGURAZIONE IL CIVICO GIUSTO

Comunicato stampa
LUNEDI’ 13 LUGLIO
ORE 10,30
SALA RIUNIONI CENTRO DON ORIONE
VIA DELLA CAMILLUCCIA 120
INTERVENGONO
DON GIOVANNI CAROLLO
Direttore Provinciale Opera Don Orione Italia
DANIELE TORQUATI
Presidente Municipio Roma XV
PAOLO MASINI
Ideatore e coordinatore Il Civico Giusto
MARIA GRAZIA LANCELLOTTI
Coordinatrice Ricerca Storica Il Civico Giusto
MIRELLA CAMERINI
Testimone
Voce narrante
STEFANO FRESI
info 3477164332
Un nuovo palazzo di Roma racconterà la sua storia. Basterà inquadrare il qrcode inciso sulla mattonella artistica per entrare nell’affascinante storia di Don Gaetano Piccinini, l’Orionano che durante l’occupazione nazifascista romana oltre occuparsi degli orfani e dei mutilatini di guerra nascose, nei diversi edifici dell’Opera, ragazzi ebrei e non solo, anche personaggi di spicco, come Arrigo Minerbi il famoso scultore, che alla fine dell’occupazione per ringraziare l’opera di Don Orione disegnò e realizzò la madonnina che oggi protegge Roma dall’alto di Monte Mario.