HomeSocietà

PRESENTAZIONE E INAUGURAZIONE IL CIVICO GIUSTO

0
119
civico

Comunicato stampa

LUNEDI’ 13 LUGLIO
ORE 10,30
SALA RIUNIONI CENTRO DON ORIONE 
VIA DELLA CAMILLUCCIA 120
INTERVENGONO
 
DON GIOVANNI CAROLLO
Direttore Provinciale Opera Don Orione Italia
DANIELE TORQUATI 
Presidente Municipio Roma XV
PAOLO MASINI
Ideatore e coordinatore Il Civico Giusto
MARIA GRAZIA LANCELLOTTI
Coordinatrice Ricerca Storica Il Civico Giusto
MIRELLA CAMERINI
Testimone
Voce narrante
STEFANO FRESI
 
info 3477164332
Un nuovo palazzo di Roma racconterà la sua storia. Basterà inquadrare il qrcode inciso sulla mattonella artistica per entrare nell’affascinante  storia di Don Gaetano Piccinini, l’Orionano  che durante l’occupazione nazifascista romana oltre occuparsi degli orfani e dei mutilatini di guerra nascose, nei diversi edifici dell’Opera, ragazzi ebrei e non solo, anche personaggi di spicco, come  Arrigo Minerbi il famoso scultore, che alla fine dell’occupazione per ringraziare l’opera di Don Orione disegnò e realizzò la madonnina che oggi protegge Roma dall’alto di Monte Mario.
Articolo precedente
Caldo, Di Cola (Cgil): accordo importante per gli operai edili del Lazio, ora estendere tutele

Ultimi articoli

Società

Caldo, Di Cola (Cgil): accordo importante per gli operai edili del Lazio, ora estendere tutele

Società

Arsial invia una seconda autobotte a I Terzi, il Sindaco Gubetti: “Ringrazio il Presidente della Regione Lazio Rocca per aver dato seguito immediato alla...

Salute

Prevenzione e Benessere nelle Farmacie Comunali di Cerveteri: nuovi appuntamenti dal 13 al 27 Luglio 2026

Eventi

La voce di Elisabetta Antonini incanta il pubblico della Cittadella

Società

Dal 16 luglio diventa obbligatoria l’assicurazione per i monopattini elettrici

Carica altri