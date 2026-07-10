Comunicato stampa

“Gli operai che si fermano a causa del caldo estremo non perderanno neanche un euro di salario. È l’importante risultato ottenuto dalla Fillea Cgil di Roma e Lazio, che ha raggiunto un accordo unitario con l’Edilcassa del Lazio per integrare la cassa integrazione erogata dall’Inps nella misura dell’80% della retribuzione”. Lo comunica in una nota Natale Di Cola, Segretario Generale della Cgil Roma e Lazio.

“Si tratta di una grande novità, -prosegue Di Cola – che guarda al benessere di decine di migliaia di operai e che finora non esisteva. Un risultato importante, che va nella giusta direzione, ma che da solo non basta. Dobbiamo continuare a contrattare luogo di lavoro per luogo di lavoro e, dove necessario, mobilitarci affinché siano sempre tutelate la salute e la sicurezza delle lavoratrici e dei lavoratori”.

“Ci aspettiamo però che anche le committenze pubbliche facciano la loro parte. I cantieri pubblici sono ancora esclusi dallo stop e questo impone una maggiore attenzione da parte del Comune di Roma, della Regione Lazio e delle altre committenze pubbliche, per garantire tutte le misure necessarie a contrastare i rischi del caldo estremo, anche attraverso una diversa organizzazione del lavoro” conclude Di Cola.

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