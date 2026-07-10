Comunicato stampa

L’Amministrazione comunale, attraverso il Comando di Polizia Locale, ricorda ai cittadini che entra in vigore un’ulteriore importante novità prevista dalla riforma del Codice della Strada, finalizzata ad aumentare la sicurezza di tutti gli utenti della strada.

Il Comandante della Polizia Locale, Danilo Virgili, invita tutti i proprietari e gli utilizzatori dei monopattini ad adeguarsi tempestivamente alla normativa, verificando di essere in regola prima di mettersi alla guida.

«Dal 16 luglio tutti i monopattini dovranno essere coperti da una polizza assicurativa obbligatoria per la responsabilità civile. Si tratta di una misura che si aggiunge alle disposizioni già entrate in vigore negli ultimi mesi e che hanno profondamente modificato le regole per la circolazione dei monopattini elettrici.

Ricordo che è già obbligatorio indossare il casco protettivo, il monopattino deve essere dotato dell’apposito contrassegno identificativo (targhino), è vietato trasportare passeggeri e quindi viaggiare in due sullo stesso mezzo, così come è vietato trainare altri veicoli. Inoltre, la circolazione è consentita solo sulle strade previste dalla legge e nel rispetto dei limiti di velocità stabiliti dal Codice della Strada.

È importante chiarire un aspetto sul quale stiamo riscontrando diversi dubbi: non è sufficiente aver presentato la richiesta del contrassegno o avere con sé il documento che ne attesta la domanda. Per poter circolare regolarmente è necessario che il targhino sia stato materialmente rilasciato e sia correttamente esposto sul monopattino. In caso contrario, il veicolo è considerato non in regola e il conducente è soggetto alle sanzioni previste dalla normativa.

Per chi circola senza la copertura assicurativa obbligatoria è prevista una sanzione amministrativa da 100 a 400 euro, oltre all’applicazione delle ulteriori misure previste dalla legge. Analogamente, chi circola senza il contrassegno identificativo regolarmente installato sul monopattino è soggetto alle sanzioni previste. Invitiamo pertanto tutti i cittadini a mettersi in regola per tempo, evitando sanzioni e contribuendo a rendere le nostre strade più sicure».