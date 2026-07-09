HomeEventi

MONTERANO VIVE: MEDEA!

0
184
medea

Dal profilo Facebook del comune di Canale Moonterano

SABATO 25 LUGLIO, ORE 19.00
CHIESA DI SAN ROCCO AD ANTICA MONTERANO
Il Comune di Canale Monterano nell’ambito del suo progetto: MONTERANO VIVE con il contributo della Regione Lazio, presenta:
MEDEA Arte Teatrale. Un emozionante viaggio nel cuore del mito, nella suggestiva cornice della Chiesa di San Rocco a Monterano Antica.
​Frutto di una profonda riscrittura drammaturgica, lo spettacolo compie una radicale operazione di sottrazione: la vastità della tragedia greca viene distillata in un testo minimale ed essenziale, capace di restituire l’opera in tutta la sua emozionante completezza.
​47 minuti di musica, parola e canto. Un’opera ispirata a Euripide, Seneca e Christa Wolf.
​Un rito teatrale dove il tempo si ferma, per lasciare spazio all’essenza della poesia.
​ Durata: 47 minuti (atto unico)
Dove: Chiesa di San Rocco, Monterano Antica
 Quando: 25 Luglio ore 19
Drammaturgia e Regia Tiziana Biscontini
Con Vania Pietrobattista e Tiziana Biscontini
Articolo precedente
Il ritrovamento di un gatto carbonizzato nel Parco degli Acquedotti riaccende il tema della sicurezza e del controllo dei parchi pubblici nelle ore notturne
Articolo successivo
Civitavecchia e Jinan sono città gemelle: firmato l’accordo che corona dieci anni di amicizia

Ultimi articoli

Società

PRESENTAZIONE E INAUGURAZIONE IL CIVICO GIUSTO

Società

Caldo, Di Cola (Cgil): accordo importante per gli operai edili del Lazio, ora estendere tutele

Società

Arsial invia una seconda autobotte a I Terzi, il Sindaco Gubetti: “Ringrazio il Presidente della Regione Lazio Rocca per aver dato seguito immediato alla...

Salute

Prevenzione e Benessere nelle Farmacie Comunali di Cerveteri: nuovi appuntamenti dal 13 al 27 Luglio 2026

Eventi

La voce di Elisabetta Antonini incanta il pubblico della Cittadella

Carica altri