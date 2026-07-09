Dal profilo Facebook del comune di Canale Moonterano
SABATO 25 LUGLIO, ORE 19.00
CHIESA DI SAN ROCCO AD ANTICA MONTERANO
Il Comune di Canale Monterano nell’ambito del suo progetto: MONTERANO VIVE con il contributo della Regione Lazio, presenta:
MEDEA Arte Teatrale. Un emozionante viaggio nel cuore del mito, nella suggestiva cornice della Chiesa di San Rocco a Monterano Antica.
Frutto di una profonda riscrittura drammaturgica, lo spettacolo compie una radicale operazione di sottrazione: la vastità della tragedia greca viene distillata in un testo minimale ed essenziale, capace di restituire l’opera in tutta la sua emozionante completezza.
47 minuti di musica, parola e canto. Un’opera ispirata a Euripide, Seneca e Christa Wolf.
Un rito teatrale dove il tempo si ferma, per lasciare spazio all’essenza della poesia.
Durata: 47 minuti (atto unico)
Dove: Chiesa di San Rocco, Monterano Antica
Quando: 25 Luglio ore 19
Drammaturgia e Regia Tiziana Biscontini
Con Vania Pietrobattista e Tiziana Biscontini
Produzione Associazione Culturale Il Salto