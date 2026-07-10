Comunicato stampa
Lunedì 13 Luglio (ore 15:00 – 19:00) | Check-up gratuito del cuoio capelluto
Un appuntamento dedicato alla salute e al benessere dei capelli. Attraverso l’utilizzo di una microcamera sarà possibile effettuare gratuitamente un check-up dello stato del cuoio capelluto e approfondire problematiche come caduta dei capelli, forfora, cute grassa o sensibile. È necessario prenotare!
Mercoledì 22 Luglio (ore 15:00 – 18:30) | Trattamento viso gratuito Archetipa
Un pomeriggio dedicato alla bellezza e alla cura del viso con Archetipa. Sarà possibile provare gratuitamente il trattamento viso di skincare coreana e ottenere consulenze personalizzate. Durante la giornata sarà inoltre possibile usufruire di promozioni dedicate su tutta la linea di prodotti Archetipa. Meglio prenotare!
Lunedì 27 Luglio (ore 10:00 – 18:00) | Giornata BioNike
Un’intera giornata dedicata alla bellezza e alla cura della persona con BioNike. Una professionista BioNike sarà disponibile presso la Farmacia 5 per consulenze gratuite e personalizzate su skincare e make-up viso, trattamenti corpo e protezioni solari.
Prenota subito il tuo appuntamento per non perdere l’occasione di partecipare: passa direttamente in Farmacia o chiama il numero unico delle Farmacie Comunali di Cerveteri: 06.69.40.17.45.
È una iniziativa promossa dalla Multiservizi Caerite insieme al Comune di Cerveteri.
Segui tutte le iniziative sul portale www.multiservizicaerite.it
su Facebook:
Farmacie Comunali Cerveteri
https://www.facebook.com/
Multiservizi Caerite
https://www.facebook.com/
Farmacie Comunali Cerveteri
https://www.instagram.com/
Multiservizi Caerite
https://www.instagram.com/