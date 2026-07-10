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Prevenzione e Benessere nelle Farmacie Comunali di Cerveteri: nuovi appuntamenti dal 13 al 27 Luglio 2026

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Comunicato stampa

Prevenzione, benessere e cura di sé: proseguono le iniziative dedicate alla salute e alla bellezza nelle nostre Farmacie Comunali. Anche per il mese di luglio, la Farmacia n. 5, in Via Settevene Palo, 81 (Cerveteri), propone tre nuovi appuntamenti aperti a tutti, con consulenze personalizzate e trattamenti gratuiti:

Lunedì 13 Luglio (ore 15:00 – 19:00) | Check-up gratuito del cuoio capelluto
Un appuntamento dedicato alla salute e al benessere dei capelli. Attraverso l’utilizzo di una microcamera sarà possibile effettuare gratuitamente un check-up dello stato del cuoio capelluto e approfondire problematiche come caduta dei capelli, forfora, cute grassa o sensibile. È necessario prenotare!

Mercoledì 22 Luglio (ore 15:00 – 18:30) | Trattamento viso gratuito Archetipa

Un pomeriggio dedicato alla bellezza e alla cura del viso con Archetipa. Sarà possibile provare gratuitamente il trattamento viso di skincare coreana e ottenere consulenze personalizzate. Durante la giornata sarà inoltre possibile usufruire di promozioni dedicate su tutta la linea di prodotti Archetipa. Meglio prenotare!

Lunedì 27 Luglio (ore 10:00 – 18:00) | Giornata BioNike

Un’intera giornata dedicata alla bellezza e alla cura della persona con BioNike. Una professionista BioNike sarà disponibile presso la Farmacia 5 per consulenze gratuite e personalizzate su skincare e make-up viso, trattamenti corpo e protezioni solari.

Prenota subito il tuo appuntamento per non perdere l’occasione di partecipare: passa direttamente in Farmacia o chiama il numero unico delle Farmacie Comunali di Cerveteri: 06.69.40.17.45.

È una iniziativa promossa dalla Multiservizi Caerite insieme al Comune di Cerveteri.

Segui tutte le iniziative sul portale www.multiservizicaerite.it

su Facebook:
Farmacie Comunali Cerveteri
https://www.facebook.com/FarmacieComunaliCerveteri
Multiservizi Caerite
https://www.facebook.com/multiservizicaerite

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