Riceviamo e pubblichiamo

“Questa mattina, a seguito della mia lettera ufficiale al Presidente della Regione Lazio Onorevole Francesco Rocca, Arsial ha inviato nella Frazione de I Terzi una seconda autobotte a sostegno delle famiglie di via dei Tre Confini che da troppo tempo si trovavano prive di un servizio fondamentale quale è l’acqua.

Nelle scorse settimane, dopo un mio personale intervento ne fu inviata una nella piazza principale del Borgo a sostegno di tutta la popolazione della Frazione, che risultava però pressoché inaccessibile per queste famiglie: alcune di loro infatti, per la presenza di persone con disabilità ed anziane, facevano estrema fatica a raggiungere l’autobotte presente per fare rifornimento. Da oggi dunque, a loro disposizione, proprio davanti le loro abitazioni, c’è una seconda autobotte dalla quale potranno fare approvvigionamento”.

A renderlo noto è Elena Gubetti, Sindaco di Cerveteri.

“Nei giorni scorsi – aggiunge il Sindaco di Cerveteri Elena Gubetti – dopo numerosi solleciti effettuati personalmente verso l’Arsial, mi sono trovata nella condizione di dover informare della situazione direttamente il Presidente della Regione Lazio Francesco Rocca: grazie al suo pronto e tempestivo intervento, questa mattina l’Azienda Regionale titolare della rete idrica ha provveduto all’invio della seconda autobotte a servizio diretto delle famiglie di via dei Tre Confini che da troppo tempo venivano private di un servizio fondamentale come l’acqua. Un episodio che conferma di fatto quanto più volte ho evidenziato, ovvero che la responsabilità della mancanza idrica non era del Comune di Cerveteri, in quanto le reti non sono di nostra proprietà e dunque la competenza spettava totalmente ad Arsial”.

“Le chiacchiere dunque se le sono portate via i fatti – aggiunge la Gubetti – mentre una frangia di opposizione della nostra città ha speculato, non facendo altro che alimentare la cattiva informazione, dall’altra c’è un’Amministrazione che lavora e attenziona ogni aspetto della nostra città. Come sempre abbiamo agito con massima correttezza e trasparenza verso la città: ma è chiaro, quella delle autobotti è una situazione temporanea. Continueremo a lavorare per raggiungere l’obiettivo più importante, proseguire nell’iter che porterà all’acquisizione delle reti a patrimonio comunale e il loro successivo affidamento ad Acea Ato 2 per uniformare le reti”.

“Colgo l’occasione – conclude il Sindaco Gubetti – per ringraziare il Presidente Rocca per aver dato seguito alla mia richiesta, dimostrandosi ancora una volta attento alle esigenze sottopostegli”