Dalla pagina Facebook del Comune
Con la conclusione dei lavori sul lungolago, partono le tariffe per il parcheggio di Via del Lago.
Di seguito sono riportati tutti i parcheggi disponibili:
– Via del Lago: 130 stalli a pagamento dalle 8:00 alle 20:00
– Tariffa oraria: 1€/ora o frazioni
– Tariffa giornaliera per residenti: 3€
– Tariffa giornaliera per non residenti: 5€
– Via della sposetta nuova: 50 stalli gratuiti
– Via di Vigna Caio: privato ad uso pubblico
– Via degli Orti: privato ad uso pubblico a pagamento
Disponibile da domani 11 luglio anche un servizio navetta circolare INTERAMENTE GRATUITO interno al lungolago con partenza e capolinea parcheggio di Via del Lago.
Orari: 9:00-20:00
Tutti i giorni
Da venerdì 17 luglio Attivo anche un servizio bus gratuito per persone con mobilità ridotta dal centro storico al lungolago dal venerdì alla domenica.