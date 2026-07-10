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BRACCIANO: NOVITÀ DA DOMANI 11 LUGLIO SUL LUNGOLAGO SU PARCHEGGI E NAVETTE

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lungolago Bracciano
Dalla pagina Facebook del Comune

Con la conclusione dei lavori sul lungolago, partono le tariffe per il parcheggio di Via del Lago.
Di seguito sono riportati tutti i parcheggi disponibili:
– Via del Lago: 130 stalli a pagamento dalle 8:00 alle 20:00
– Tariffa oraria: 1€/ora o frazioni
– Tariffa giornaliera per residenti: 3€
– Tariffa giornaliera per non residenti: 5€
– Via della sposetta nuova: 50 stalli gratuiti
– Via di Vigna Caio: privato ad uso pubblico
– Via degli Orti: privato ad uso pubblico a pagamento
 Disponibile da domani 11 luglio anche un servizio navetta circolare INTERAMENTE GRATUITO interno al lungolago con partenza e capolinea parcheggio di Via del Lago.
Orari: 9:00-20:00
Tutti i giorni
Da venerdì 17 luglio Attivo anche un servizio bus gratuito per persone con mobilità ridotta dal centro storico al lungolago dal venerdì alla domenica.
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