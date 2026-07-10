Comunicato stampa

“Da lunedì 6 luglio su via dei Due Ponti sono in corso i lavori per la bonifica della condotta idrica; un intervento indispensabile per il quartiere che consentirà di migliorare il servizio idrico della zona evitando i continui guasti alle condutture e i disservizi che si sono succeduti negli anni.

Per limitare quanto più possibile i disagi alla cittadinanza e sul traffico veicolare, di concerto con Acea Ato2 che ringraziamo per la piena disponibilità e per aver compreso le criticità, è stata concordata l’apertura di Via dei Due Ponti tra le ore 05.00 e le ore 10.00 del mattino. La strada resterà quindi chiusa per le lavorazioni nel tratto tra il civico 172 e via Vito Sinisi tra le ore 10.00 e le ore 05.00 del mattino successivo. Resta consentito il transito per i residenti e i mezzi di soccorso o di emergenza.

Ringraziamo l’Assessorato ai Lavori Pubblici di Roma Capitale e Acea Acea Ato2 per aver condiviso con il Municipio la programmazione dei lavori durante il periodo estivo, con le scuole chiuse ed una fisiologica minore intensità di circolazione dei veicoli. Per questo, i successivi 450 metri della condotta idrica saranno bonificati nel corso della prossima estate.

Così in una nota il Presidente del Municipio XV, Daniele Torquati e l’Assessora ai Lavori Pubblici, Gina Chirizzi.