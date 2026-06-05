Bracciano Basket, al via il 28° Basket Camp Estate 2026

L’ASD Bracciano Basket rinnova anche per l’estate 2026 l’appuntamento con il tradizionale Basket Camp, giunto alla sua 28ª edizione. Un’iniziativa dedicata a bambini e ragazzi che desiderano trascorrere alcune settimane all’insegna dello sport, della socializzazione e dei valori della pallacanestro.

Il camp si svolgerà dal 15 giugno al 10 luglio 2026 e sarà articolato in quattro settimane consecutive di attività sportive.

I partecipanti potranno scegliere tra due formule organizzative: l’orario lungo, dalle 8.30 alle 14.30, con pranzo al sacco portato da casa, oppure l’orario ridotto, dalle 8.30 alle 13.00, senza pranzo.

Accanto agli allenamenti e alle attività legate al basket, il programma prevede anche momenti di svago e aggregazione con l’organizzazione di tornei di calcetto, ping-pong e mini volley, pensati per favorire il divertimento e la partecipazione di tutti i ragazzi.

L’associazione aderisce inoltre all’iniziativa “Voucher 2026”, offrendo alle famiglie la possibilità di accedere alle agevolazioni previste dal programma.

Per informazioni e iscrizioni è possibile contattare la segreteria dell’ASD Bracciano Basket all’indirizzo email segreteria@braccianobasket.it oppure tramite WhatsApp al numero 335 8308823.

Il Basket Camp rappresenta da anni uno degli appuntamenti estivi di riferimento per i giovani appassionati di sport del territorio, con un programma che unisce attività motoria, crescita personale e condivisione.