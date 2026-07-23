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𝗟𝗲𝘁𝘁𝘂𝗿𝗲 𝗰𝗼𝗻 𝗹𝗮 𝗩𝗼𝗰𝗲 𝗻𝗮𝗿𝗿𝗮𝗻𝘁𝗲 𝗱𝗶 𝗦𝘁𝗲𝗳𝗮𝗻𝗶𝗮 𝗗𝗶 𝗠𝗶𝗰𝗵𝗲𝗹𝗲
Lella Costa – Stanca di guerra
e
Tiziano Terzani – Lettera contro la guerra
26 luglio 2026, ore 19,00
Piazzetta dello scambio (Centro storico)
𝗟𝗔𝗭𝗜𝗢 𝗟𝗔 𝗕𝗘𝗟𝗟𝗘𝗭𝗭𝗔 𝗗𝗘𝗟 𝗧𝗔𝗟𝗘𝗡𝗧𝗢
𝗠𝘂𝘀𝗶𝗰𝗮, 𝗥𝗲𝗰𝗶𝘁𝗮𝘇𝗶𝗼𝗻𝗲, 𝗗𝗶𝗴𝗶𝘁𝗮𝗹𝗶𝘇𝘇𝗮𝘇𝗶𝗼𝗻𝗲, 𝗠𝗼𝗱𝗮, 𝗕𝗲𝗹𝗹𝗲𝘇𝘇𝗮
28 Luglio 2026, ore 21,30
Piazzale del Molo
𝗟𝗘𝗧 𝗧𝗛𝗘 𝗦𝗨𝗡𝗦𝗛𝗜𝗡𝗘 𝗜𝗡
𝙇’𝘼𝙘𝙘𝙖𝙙𝙚𝙢𝙞𝙖 𝙈𝙪𝙨𝙞𝙘𝙖𝙡𝙚 𝘽𝙤𝙩𝙩𝙚𝙜𝙖 𝙙𝙚𝙡 𝙎𝙪𝙤𝙣𝙤
presenta il 𝑪𝒐𝒏𝒄𝒆𝒓𝒕𝒐 𝒅𝒆𝒈𝒍𝒊 𝑨𝒍𝒍𝒊𝒆𝒗𝒊 della Bottega del Suono
Dirige MARCELLO CIRILLO
Presenta ALESSANDRO DE GERARDIS
30 Luglio 2026, ore 20,30
Piazzale del Molo
Il link per programmare gli eventi dell’estate?
Luca Galloni
Viola Catena
Elio Gazzella
Daniela Simeoni
Massimo Riti
Monica Silenzi
Dario Sforzini
APT Trevignano Romano